Na Twitteri úradu pre jadrové zbrane sa objavil záhadný odkaz: Špekulácie o kóde k odpáleniu

US Strategic Command, velenie ozbrojených síl USA v oblasti jadrových zbraní, zvyčajne komunikuje na svojom twitterovom účte o prúdových lietadlách, ponorkách a balistických raketách. V nedeľu však zverejnilo čosi iné: ";l;;gmlxzssaw".

Zaspal niekto na klávesnici? Alebo bolo za tým "posolstvom" čosi viac? Na Twitteri používatelia vtipne špekulovali, že by mohlo ísť o kód na vystrelenie jadrových zbraní. Iní si zaspomínali na záhadný tweet „Covfefe“ Donalda Trumpa (74).

Think the U.S. Strategic Command just tweeted code for COVFEFE pic.twitter.com/zsVg8JaJpr