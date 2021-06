National Geographic zmení atlas, TOTO pribudne na mape sveta!

Južný oceán je piatym oceánom, ktorý NGS - najväčšia nezisková vzdelávacia inštitúcia na svete - uznala od roku 1915, keď začala s vydávaním máp. Na mapách National Geographic Society doposiaľ figurovali Atlantický, Tichý, Indický a Severný ľadový oceán.

Four oceans or five? It's #WorldOceansDay and National Geographic is making a change to recognize the Southern Ocean as a fifth official ocean in our atlases and maps! https://t.co/HSHRUAyWuE