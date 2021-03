Lekári prezradili, ako je to s očkovaním žien, ktoré chcú otehotnieť: Jednoznačný ODKAZ

LONDÝN - Amy Taylorová sa rozprávala s kamarátkami cez Zoom, keď rozhovor nabral nečakaný smer. Jedna zo skupinky žien - všetky sú tesne po tridsiatke, väčšinou vysokoškolsky vzdelané a s dobrou prácou - sa zmienila o tom, že má obavy z očkovania proti covidu-19, pretože by o rok dva či dva chcela otehotnieť, napísal spravodajský server The Guardian.

"Prekvapilo ma, keď ostatné kamarátky povedali, že majú tiež tieto obavy. A potom som si začala vravieť, že možno by som sa tiež mala začať báť, aj keď som za očkovanie a viem, že je to spôsob, ako prekonať pandémiu," uviedla Taylorová. Neistota ohľadom vlastnej plodnosti, ktorú množstvo žien po tridsiatke pociťuje aj bez toho, sa týmto podľa nej ešte zvyšuje. Objavujú sa u nich v tejto súvislosti otázky, či neodkladali tehotenstvo príliš dlho alebo či by si nemali nechať zmraziť vajíčka.

Obavy týkajúce sa plodnosti sú jedným z hlavných dôvodov, prečo niektorí ľudia váhajú s očkovaním, a to navzdory jednoznačnému uisťovaniu od lekárov a vedcov. Poradca britskej vlády Jonathan Van-Tam označil špekulácie o tom, že by očkovanie proti covidu mohlo ovplyvniť plodnosť, za nezmysel. V programe Good Morning Britani minulý týždeň vyhlásil, že "neexistuje vôbec žiadny dôkaz o tom, že by tu bol nejaký problém týkajúci sa plánovania rodiny či plodnosti". Rovnaké konštatovanie zverejnili aj lekárske vysoké školy, Britská spoločnosť pre plodnosť (BFS) a Zväz klinických a reprodukčných vedcov (ARCS). "Neexistujú absolútne žiadne dôkazy ani teoretický dôvod o tom, že by ktorákoľvek z vakcín mohla ovplyvniť plodnosť žien alebo mužov," uviedol ARCS. V súbore odporúčaní organizácia dodáva, že ľudia môžu začať liečbu neplodnosti okamžite po vakcinácii a tí, ktorí darujú vajíčka aleb spermie, sa môžu nechať očkovať. Nie je tiež dôvod na to, aby očkovanie odkladali ženy, ktoré prekonali opakované potraty, ani tie, ktoré sa teraz snažia otehotnieť.

Raj Mathur, predseda výkonného výboru BFS poznamenal, že existuje veľmi málo údajov o tom, koľko ľudí váha s očkovaním či aké dôvody ich vedú k týmto obavám. "Tieto obavy sú založené na dezinformáciách. Očkovanie vám nezabráni otehotnieť a nechať sa zaočkovať je najlepší spôsob, ako znížiť riziko nákazy koronavírusom počas tehotenstva," vysvetľuje. Aj klinická vedúca reprodukčnej medicíny Bradford Teaching Hospitals NHS Foundation Trust Virginia Beckettová uviedla, že sa dopočula o prípadoch, kedy sa ženy v plodnom veku zdráhajú prijať vakcínu. "Mali sme tu prípady zdravotníčok, ktoré z tohto dôvodu odmietli očkovanie. Môže to poslúžiť ako včasné varovanie, pretože väčšine žien v tomto veku zatiaľ ešte ani nebolo očkovanie ponúknuté."

Dezinformácie kolujúce online podľa Beckettovej prevažne vychádzajú z komentára bývalého zamestnanca firmy Pfizer o tom, že imunitná reakcia vyvolaná vakcínou môže napadnúť placentu. Daný komentár už bol medzičasom z internetu zmazaný a vierohodnosť jeho obsahu vyvrátená. "Táto mylná informácia sa však začala šíriť, predovšetkým medzi ľuďmi, ktorí už aj bez toho mali pochybnosti o očkovaní. Je veľmi ťažké podobnú chybnú informáciu vyvrátiť. Sociálne siete hrajú veľmi dôležitú rolu v živote mnohých ľudí a je potom ľahké ich zatiahnuť do konšpirácií. Ak už niekto trpí nejakou úzkosťou, nájde na nich množstvo vecí, ktoré ich ešte posilnia," dodala Beckettová.