VIDEO Vynálezca vymyslel nový spôsob testovania na KORONAVÍRUS: Zabudnite na výtery, toto je lepšie!

"Ak máte koronavírus, ste infekčný a kričíte, šírite desiatky tisíc vírusových častíc," uviedol autor metódy Peter van Wees. Zariadenie skúšal neďaleko jedného z oficiálnych testovacích centier na okraji Amsterdamu na práve otestovaných záujemcoch. "Zakričať si je vždy skvelé, teda keď vás nikto nepočuje," okomentovala revolučný spôsob 25-ročná Soraya Assoudová. Na test zašla kvôli plánovanému výletu do Španielska, ku ktorému je nutný jeho negatívny výsledok.

Can COVID-19 be detected through screaming? Dutch inventor Peter van Wees thinks he has discovered a new way to detect infections https://t.co/VhnmsmzEf9 pic.twitter.com/5riqcEL33B