Vedci upozorňujú na najviac prehliadaný spôsob ochrany pred KORONAVÍRUSOM: Nepodceňujte ho!

Podľa viacerých lekárov sú oči veľmi zraniteľnou časťou nášho tela, cez ktorú sa môžeme nakaziť koronavírusom. Vedecká komunita súhlasí s tým, že nosenie rúšok, respirátorov a vyhýbanie sa davu patria k základným preventívnym opatreniam, ale rovnako dôležité je chrániť si aj oči. Infektológ Peter Collignon z Austrálskej národnej univerzity uvádza, že na začiatku pandémie sme sa až priveľmi sústredili na sanitáciu povrchov. Vírus sa pritom ale najčastejšie šíri dychom a hlavným rizikovým faktorom je jeho prenikanie do tela nosom, ústami a očami.

Zdroj: gettyimages.com

Štúdie preukázali, že ochrana očí môže pomôcť pri šírení infekcie

Ako príklad použil Collignon štúdiu zverejnenú v auguste v časopise Journal of the American Medical Association. Jej autori vtedy uviedli, že ochorením COVID-19 bolo infikovaných 19 percent pracovníkov v zdravotníctve, ktorí nosili trojvrstvové chirurgické masky, chirurgické rukavice, návleky na obuv a dezinfikovali si ruky. Ale keď sa k ochranným prostriedkom pridali aj tvárové štíty, počet infekcií klesol na nulu. "Myslím si, že sme podcenili ochranu očí a až príliš sme sa zamerali na dezinfekciu povrchov," poznamenal infektológ.

Pri ďalšej analýze z júna 2020 publikovanej v časopise The Lancet boli porovnané výsledky 172 štúdií zo šestnástich krajín a šiestich kontinentov. Zistilo sa v nej, že používanie ochranných prostriedkov na oči, akými sú ochranné okuliare a štíty, je spojené s nižším výskytom infekcie. Šéf výskumného tímu Derek Chu uviedol, že "ochranné okuliare, tvárové štíty či dokonca veľké okuliare môžu byť dôležitou prevenciou šírenia kvapiek cez oči a znižujú aj riziko prenosu infekcie rukami".

Zdroj: Getty Images

Účinná je každodenná ochrana očí

V štúdii, ktorá zatiaľ nebola recenzovaná a jej výsledky sa objavili 13. februára na webe medRxiv, sa lekári zamerali na to, do akej miery môžu ľudí ochrániť okuliare pred nákazou koronavírusom. Pozorovali 304 covid pacientov vo veku od 10 do 80 rokov v nemocnici v severnej Indii, pričom 19 percent z nich uviedlo, že väčšinu času nosili okuliare. Po porovnaní výsledkov s odhadovanými 40 percentami bežnej populácie v Indii, ktorá nosí okuliare, vedci dospeli k záveru, že riziko nákazy bolo dvakrát až trikrát nižšie u tých, ktorí nosia okuliare, v porovnaní s tými, ktorí ich nenosia. Zároveň poukázali na fakt, že okuliare bránia ľuďom príliš často dotýkať sa očí.

Zdroj: Getty Images

Americkí odborníci neodporúčajú používať tvárové štíty ako náhradu ochrany horných dýchacích ciest

Podľa poradcu Bieleho domu pre pandémiu Anthonyho Fauciho ochrana očí môže pomôcť eliminovať šírenie infekcie. "Teoreticky by ste si mali skutočne chrániť všetky povrchy slizníc," vyhlásil s tým, že ochrana očí pred vírusom sa vo všeobecnosti neodporúča, ale ak chcete, aby bola prevencia účinnejšia, mali by ste ju použiť, pokiaľ máte túto možnosť. Súčasné usmernenia Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb "neodporúčajú používať tvárové štíty alebo ochranné okuliare ako náhradu rúšok a respirátorov a tieto by sa mali používať iba v kombinácii s priliehavým trojvrstvovým rúškom".