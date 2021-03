Muž sa po niekoľkých mesiacoch išiel ostrihať do kaderníctva: Zaplatil za to nehoráznu sumu

Kaderníctva boli v Nemecku mimo prevádzky od vyhlásenia lockdownu 16. decembra a znova sa otvorili až tento pondelok. Prvý termín vydražil 43-ročný kaderník Andreas Nuissl z Bayreuthu vo februári na internetovej platforme eBay, pričom takto získané peniaze venuje dobročinnej organizácii Tafel Bayreuth a detskému projektu Round Table 98 Bayreuth. "Bol strašne šťastný, že konečne mohol zhodiť vlnu," povedal Nuissl o svojom prvom zákazníkovi po znovuotvorení. "Vlnu v pravom slova zmysle, so svojimi bujnými kaderami vyzeral ako ovca," opísal kaderník 43-ročného Michaela Hopfa, ktorý bol naposledy u holiča údajne vlani v októbri. Lokne mu tak musel skrátiť najmenej o šesť centimetrov.

Herzlichen Glückwunsch an den Höchstbietenden meiner Charity-Aktion . Danke an alle, die mit geboten haben und zum... Posted by Andreas Nuissl on Sunday, 21 February 2021

Ľudia sa teraz môžu v Nemecku ísť ostrihať ku kaderníkovi len po objednaní. Okrem toho musia mať nasadený respirátor triedy FFP2 a kaderníci musia mať nasadené aspoň lekárske rúška. Ďalej platia prísne hygienické pravidlá, vrátane vzdialeností medzi zákazníkmi aspoň 1,5 metra. "Stále sme uprostred pandémie. Nesmieme to uponáhľať a do každého kresla usadiť zákazníka," zdôraznil Andreas, ktorý má obsadené až do konca marca.

Andreas pred svojím kaderníctvom Zdroj: Facebook/Andreas Nuissl

Doteraz sa mu na dobročinné účely podarilo vybrať okolo 2000 eur. Do jeho pokladničky na dary môžu ľudia prispievať do polovice marca. "Je to aj dobrá téma na rozhovor so zákazníkmi, pretože tak nehovoríme len o koronavíruse," uzavrel bavorský kaderník.