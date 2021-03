FOTO Na ulici kúpil misku za 30 eur: Ani netušil, aký poklad si doniesol domov

HARTFORD - Vlani ju na ulici kúpil za 35 dolárov (necelých 30 eur), teraz by sa mohla predať za státisíce. Porcelánová miska, ktoré si v domácom výpredaji v americkom štáte Connecticut všimol neznámy milovník starožitností, sa bude za dva týždne dražiť ako "vzácny" čínsky artefakt z 15. storočia. O kurióznom prípade dnes informoval spravodajský web BBC.

Ako sa biela miska s modrými kvetinovými ornamentami ocitla v pouličnom predaji v meste New Haven, nie je jasné. Potom, čo si ju tam vyhliadol neznámy americký kupec, sa dostala do rúk expertov, a tí následne novému majiteľovi oznámili radostnú správu: Nádoba by mohla mať cenu 300-tisíc až 500-tisíc dolárov (250-tisíc až 415-tisíc eur).

Zdroj: Sotheby’s

"Má všetky rysy a charakteristické znaky, ktoré ju identifikujú ako dielo ranej éry dynastie Ming," povedala agentúre AP odborníčka na čínsku keramiku Angela McAteerová. "Štýl maľby, tvar misky alebo samotný odtieň modrej, všetko je typické pre onen porcelán z raného 15. storočia," uviedla.

Aukčná sieň Sotheby 'na svojom webe predmet označuje za "mimoriadny a vzácny". Podľa BBC je dokonca považovaný za jednu z iba siedmych takýchto misiek, ktoré sa zachovali, pričom väčšina zvyšných je uložená v múzeách. Dražba sa uskutoční 17. marca.

Zdroj: Sotheby’s

"Je to dosť ohromujúce pomyslieť si, že takéto veci sa stále dejú, že môžeme objaviť také poklady," povedala o náleze neobyčajnej misky McAteerová. "Pre nás špecialistov je to vždy veľmi vzrušujúce, keď sa z čista jasna objaví niečo, o čom sme ani nevedeli, že to existuje," dodala.