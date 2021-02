Žena neverila vlastným očiam, čo jej svokra vyvádza so synčekom: Incident vydesil aj ostatných

LONDÝN - Nemenovanú mamičku šokoval záznam z bezpečnostnej kamery umiestnenej v detskej izbe jej dvojmesačného bábätka. Zábery totiž zachytili jej svokru v situácii, ktorú by zrejme nechcela zažiť žiadna matka. So svojou skúsenosťou sa podelila s užívateľmi Redditu, ktorých žiada o radu, pretože otec dieťatka podľa jej slov celý nepríjemný incident veľmi zľahčuje.

Matka dvojmesačného synčeka takmer onemela, keď cez záznam z bezpečnostnej kamery uvidela, ako sa svokra snaží dojčiť jej dvojmesačného synčeka. Živé zábery si vraj pozrela v práci a zostala "šokovaná a zdesená". Na Reddite vysvetľuje, že s manželom pracujú na plný úväzok.

„Moja svokra chodí k nám domov každý pracovný deň a stará sa o dieťa, keď sme v práci,“ uviedla mamička. „Sú to tri týždne od môjho nástupu do zamestnania a ja si nesmierne vážim, že nám pomáha.“

Jej bábätko je dojčené a ona si pravidelne odsáva mlieko, aby ho svokra mohla kŕmiť materinským mliekom. „Dojčím ho iba večer a cez víkendy.“

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Keď jej však svokra poslala SMS, že bábätko plače, mamička sa pripojila na domácu kameru, aby zistila, či je už všetko v poriadku. Vtedy uvidela svokru, ako sedí s vyhrnutou košeľou a prikladá svojmu vnúčaťu na ústa prsník. „Bola som šokovaná a zdesená. Hneď som jej zavolala, lenže ona nedvíhala, takže som tomu nemohla nijako zabrániť a iba som sa bezradne pozerala na to, čo sa tam deje,“ krúti hlavou znepokojená matka. „Synček sal jej prsník, hoci ona vôbec nemá laktáciu.“ Zavolala do práce manželovi, ktorý sa skontaktoval so svojou matkou, a žiadal o vysvetlenie. Podľa jej slov bolo dieťatko veľmi nepokojné a tak ho chcela týmto spôsobom utíšiť. Dojčila vraj všetky svoje štyri deti a toto ich vždy upokojilo a zaspali.

Situácia sa nakoniec obrátila proti mladej mamičke, pretože svokra ju kritizovala za to, že ju kontroluje cez kameru. „Bola naštvaná. Vraj som jej narušila súkromie,“ opísala nepríjemnú situáciu mladá žena. „Už nechcem, aby sa starala o moje dieťa. Radšej zaplatím opatrovateľku alebo jasle.“ Manžel vyjadril nad rozhodnutím svojej partnerky porozumenie, ale zároveň trvá na tom, aby dostala jeho matka ešte druhú šancu. Domnieva sa, že nie je správne platiť opatrovateľku. „Som z toho rozrušená a zároveň zmätená. Už ju nechcem vidieť v blízkosti môjho dieťaťa, aj keby ma to stálo celý majetok.“

Mnoho užívateľov Redditu súhlasilo s mamičkou. „Je to zahanbujúce,“ uviedol jeden z nich. „Nemôžem pochopiť, ako niekto dospeje k záveru, že jediný spôsob, ako upokojiť dieťa, je strkať mu prsník do úst. Toto má robiť iba matka,“ uviedol iný. „Kde na toto zobrala právo?“ pýta sa ďalší.