Muž poprosil susedku, aby dojčila aj jeho dieťa: Súhlasila, no neskôr to trpko oľutovala

LONDÝN - Za dobrotu na žobrotu. O platnosti tohto porekadla sa presvedčila neznáma žena, ktorá sa na Reddite podelila so skutočne bizarným príbehom. V čase, keď dojčila svoje dieťa, sa do susedstva nasťahoval chlap s dieťaťom. Požiadal ju, aby dojčila aj jeho dieťa. Žena sa domnievala, že muž žije bez ženy, a preto mu vyhovela. Keď sa dozvedela pravdu, zostala v šoku.

Nemenovaná mamička zverejnila svoju nepríjemnú skúsenosť so susedom, ktorý sa prisťahoval do jej štvrte spolu s päťmesačným dieťaťom. "Ponúkla som mu pomoc s prisťahovaním sa a s čímkoľvek iným ako príležitostnou priateľskou činnosťou a on ma vzal za slovo," začína svoje rozprávanie. V tom čase dojčila svoju dvojročnú dcéru. Sused ju požiadal, aby dojčila aj jeho dieťa. V presvedčení, že sused žije sám, žena súhlasila. Otec dieťaťa svoju prosbu odôvodnil strachom, že pokiaľ jeho dieťa nebude dostatočne dojčené, nebude silné. Žene to aj prišlo divné, no bolo jej zároveň suseda ľúto, tak mu vyhovela.

Zdroj: Getty Images

No potom sa z ničoho nič objavila susedova manželka. To ženu zaskočilo, pretože sused o matke svojho dieťaťa takmer vôbec nerozprával a na túto tému odpovedal veľmi vyhýbavo. Keď sa ale jeho manželka dozvedela o tom, že jej dieťa dojčí cudzia žena, nahnevala sa. "Povedala, že som chorá osoba, ktorá nechala nejaké náhodné dieťa nasávať svoje telesné tekutiny. Vraj som chcela zničiť jej väzby s dieťaťom," pokračuje mladá žena.

Zdroj: Getty Images

Zatiaľ čo sa užívatelia Redditu nezhodli v tom, kto má pravdu, mnohým sa susedova prosba zdá za každých okolností zvláštna. "Podľa môjho názoru dojčenie cudzieho dieťaťa bez súhlasu matky prekračuje hranice," myslí si jeden z čitateľov. Ďalšia osoba podotkla, že to nie je to isté, ako keď niekto vymení dieťaťu plienku alebo ho nakŕmi z fľašky. Dojčenie je veľmi intímna záležitosť a mala by sa podľa nej odohrávať len medzi matkou a jej dieťaťom.