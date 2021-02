Budúca mamička zostala v rozpakoch z reakcie jej muža: Na ultrazvuku stratil nervy! TOTO je dôvod

Nemenovaná tehotná žena sa prostredníctvom Redditu zdôverila s príbehom, ktorý zarazil nielen ju, ale aj mnohých ďalších. Na začiatok uviedla, že jej manžel si veľmi želal chlapca. Pri nedávnom lekárskom vyšetrení sa ale ukázalo, že budú mať dievčatko. Po tejto správe údajne vyžadoval vyšetrenie u iného lekára.

Dodala, že bol sklamaný z pohlavia doposiaľ nenarodeného dieťaťa. Žena z Kanady uviedla, že ju trápenie kvôli mužovej reakcii prinútilo nasťahovať sa k matke.

„Môj manžel a ja sme manželia dva roky, teraz som prvýkrát tehotná, bolo to ťažké. Mám anémiu, ale liečim sa,“ ozrejmila na úvod budúca mamička. Následne uviedla, že jej manžel sa na lekárske stretnutie tešil, pretože bol presvedčený o tom, že budú mať chlapčeka.

Zdroj: Getty Images

„Vošli sme do ordinácie a on bol stále nervózny, takže som bola nervózna aj ja. Keď lekárka povedala, že ide o dievča, tvár môjho manžela očervenela. Pozrel na lekárku a potom sa 15-krát spýtal, či si je vážne istá,“ napísala ďalej žena. Dokonca sa jej spýtal, či nejde o záznam ultrazvuku predchádzajúcej pacientky.

„Nemá žiadnu predstavu o tom, ako funguje ultrazvuk. Lekárka sa zasmiala. Ale požiadal ju, aby to znova skontrolovala, a dokonca poukázal na to, že je to vlastne chlapec, ale lekárka to pomýlila,“ uviedla žena. Budúca mamička povedala mužovi, aby prestal, no ten bol z pohlavia dieťaťa skutočne sklamaný.

Žena počkala, kým prídu domov, kde svojmu manželovi povedala, že nemá právo takto hovoriť s lekármi. „Povedala som, že ma strápnil, a on odvetil, že má právo vyjadriť, ako sa cíti, a že bol sklamaný. Hádali sme sa, keď išiel zavolať svojej mame, aby jej to povedal, aj keď som ho požiadala, aby počkal, kým to urobíme spolu,“ zdôverila sa ďalej budúca mamička.

Napriek ultrazvuku a ubezpečeniu lekárky o pohlaví dieťaťa ženin manžel údajne stále verí, že budú mať chlapca. „Začal mi posielať textové správy s tým, že ultrazvuk nebol dobrý nápad. Ale on len počká, kým sa narodí naše dieťa, aby to zistil, pretože testy aj tak nemôžu byť stopercentné,“ dodala. Muž v správe ďalej napísal, že ženu neobviňuje z pohlavia dieťaťa, ale jej reakcie na jeho sklamanie.

„Plánoval mať jedno dieťa a to je všetko – najlepšie chlapca, ale nestalo sa tak, takže bol sklamaný,“ ozrejmila žena. Dodala, že jej sestra so svojím švagrom súcití a chápe jeho sklamanie. Väčšina používateľov Redditu ale súhlasila s tým, že manželova reakcia nebola prijateľná.

„Viem, že ľudia často hovoria o sexizme, ale ak je niekto sklamaný z toho, že má namiesto syna dcéru, je sexistický,“ napísal do komentára jeden z čitateľov príbehu. „Vaše dieťa je dcéra namiesto syna tiež preto, lebo jeho spermia dala chromozóm X, nie Y. Môže tiež zvážiť lekcie biológie,“ dodal ďalší.