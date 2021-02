Vedci objavili sedem variantov KORONAVÍRUSU: Znepokojený virológ, s touto mutáciou sa niečo deje!

Podľa novej vedeckej štúdie sa v Spojených štátoch objavilo sedem variantov koronavírusu s rovnakým genetickým písmenom. Vyskytujú sa po celej krajine, no doposiaľ nie je jasné, či sú nákazlivejšie, informoval Business Insider. "S touto mutáciou sa zjavne niečo deje," vyhlásil Jeremy Kamil, virológ z Centra zdravotníckych vied na Louisianskej štátnej univerzite v Shreveporte. Spolu s kolegami sekvenoval vzorky koronavírusu, keď si všimol nové varianty, ktoré majú mutácie na tej istej aminokyseline.

Vedci sa obávajú, že tieto mutácie môžu potenciálne uľahčiť vírusu vstup do ľudských buniek. Všetky vírusy patrili do rovnakej línie a po vložení genómu do online databázy používanej inými vedcami sa výskumníci dozvedeli, že to isté zistenie sa objavilo aj v Novom Mexiku. Prvá vzorka sa datuje k 1. decembru, vzorky z Nového Mexika sa datujú k októbru. Nie je však jasné, kedy presne sa tieto varianty začali vyskytovať. S obmedzeným sekvenovaním genómu je totiž ťažké pochopiť, aké mutované vírusy v americkej populácii prevládajú. "V súčasnosti by som dosť váhala s určením miesta pôvodu ktorejkoľvek z týchto línií," uviedla epidemiologička na Univerzite v Berne a spoluautorka štúdie Emma Hodcroftová. Odborníci dodali, že sú v tejto súvislosti potrebné ďalšie experimenty na vyhodnotenie, či tieto mutácie majú vplyv na prenos alebo chorobnosť.

Nákazlivejšie varianty sa však objavili aj na iných miestach. Nedávna analýza zistila, že variant, ktorý bol prvýkrát objavený v Spojenom kráľovstve, známy ako B.1.1.7, je o 35 až 45 percent prenosnejší ako iné kmene šíriace sa v USA. Nové hodnotenie vedcov britskej vlády zistilo, že ten istý variant by mohol byť o 30 až 70 percent smrteľnejší ako pôvodný koronavírus. Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) predpovedali, že do marca bude najbežnejším variantom koronavírusu.