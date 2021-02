FOTO Policajti zastavili auto, pohľad naňho ich zarazil: Tie svetlomety musíte vidieť!

Policajti nedávno zastavili vodiča vo Washingtone po tom, čo si všimli, že nefunkčné svetlá na aute nahradil klasickými baterkami. Dôstojník štátnej hliadky Rick Johnson zastavil motoristu na ceste I-90 neďaleko North Bend. Zarazilo ho, že vodič šoféruje auto so "super tlmenými" svetlometmi. Po inšpekcii si uvedomil, že nahradil svetlomety baterkami, čo je v štáte nelegálne. Johnson vysvetlil, že baterka nedokáže osvetliť cestu tak dobre, ako svetlomety.

@wastatepatrol Trooper Dennis stopped this vehicle for extremely dim headlights on I-90 in #NorthBend yesterday morning. He discovered that these were #Flashlights with the batteries dying. #NotLegal The driver also had a suspended driver's license. pic.twitter.com/StJ8AsS5RQ