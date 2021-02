Profil blondínky na zoznamke sa stal hitom: Všimnete si ten nešťastný detail na jej FOTO?

LONDÝN - Na Tinderi sa začína veľa milostných príbehov. Nájdu sa však aj také, ktoré nie sú veľmi šťastné. Jedna z užívateliek tejto internetovej zoznamky dala do pozornosti konverzáciu s mužom, z ktorej idú ľudia do kolien. Niektorí tvrdia, že je to najvtipnejšie video, aké kedy na TikToku videli.

Nie každá snaha o zoznámenie cez aplikáciu Tinder dopadne dobre. Príkladom je nemenovaný mladík a žena známa ako Emily, ktorá sa podelila na TikToku s ich konverzáciou. Toto video má 700-tisíc zhliadnutí a stovky komentárov.

"Hotovo. Počas konverzácie sa muž, s ktorým som dostala match, spýtal: ‚Môže to znieť divne, ale máš amputovanú ruku?‘" začína Emily. Na čudnú otázku odpovie, že žiadnu amputáciu za sebou nemá a teší sa na ďalšiu správu. "Myslel som to vážne," reaguje chlapík, ktorý zjavne nebol spokojný s odpoveďou. "Pozri sa na svoje fotky a povedz mi, že by si si nemyslela to isté. Vždy v nich máš iba jednu ruku."

Veľa ľudí bolo pochopiteľne zvedavých, či je to skutočne tak. Emily preto neskôr publikovala fotografie v inom videu, z ktorého je zjavné, že má všetky končatiny. Užívatelia sa dobre pobavili a priznali, že na základe jej fotografií by asi vyvodili rovnaký záver ako dotyčný mladík. "Toto je pravdepodobne najzábavnejšie TikTok video, aké som kedy videl. Doslova plačem," komentovala jedna osoba. Ďalší skonštatoval, že sa do fotografií úplne zamiloval a páči sa mu biele tričko, ktoré má Emily na sebe.