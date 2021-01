Prevratný objav: Vedci zrejme vyriešili storočnú záhadu o rakovine!

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - Vedci pravdepodobne prišli na to, ako by sa dala zastaviť rakovina. V rámci svojej nedávnej štúdie sa pozreli na imunitné bunky, ktoré sa od tých rakovinových v určitých smeroch nelíšia. Ich zistenia by mohli pomôcť lekárom v boji proti zákernému ochoreniu a jej šíreniu.