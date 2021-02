Hrozí nám ďalšia pandémia? Experti varujú pred týmto patogénom, smrteľné nebezpečenstvo

WASHINGTON - Kvasinky, ktoré sú nebezpečné pre vážne chorých ľudí, sa šíria čoraz viac do celého sveta. Odborníci teraz varujú pred ďalšou globálnou pandémiou. Štúdie už preukázali smrteľné nebezpečenstvo japonskej superhuby.

Nebezpečná kvasinka s názvom Candida auris, ktorú médiá označili ako novú „hubu zabijaka“, objavili v Ázii prvýkrát v roku 2009. Odvtedy sa druh huby neustále rozširuje po celom svete. Vedci teraz vyjadrili znepokojenie nad tým, že superhuba z Japonska by nám mohla priniesť ďalšiu globálnu pandémiu. Momentálne o tom informuje britský Daily Star.

Odborníkov z amerického zdravotníckeho úradu CDC znepokojila japonská superhuba. Vedkyňa Johanna Rhodesová pre Daily Star povedala: „Jednou z vecí, vďaka ktorým je Candida auris taká strašidelná, je skutočnosť, že môže dlho zostať na neživých povrchoch a vydržať čokoľvek, čo na ňu hodíte.“

Candida auris môže spôsobiť aj infekciu ucha. Zdroj: Getty Images

Sú odolné

Kvasinky sú navyše odolné voči akýmkoľvek liekom, čo by z nich v prípade globálneho prepuknutia nákazy UROBILO smrteľné nebezpečenstvo. Vedci dokonca zašli tak ďaleko, že porovnali superhubu s čiernou smrťou, teda pandémiou moru, ktorá v rokoch 1346 až 1353 zabila v Európe asi 25 miliónov ľudí. V tejto súvislosti a s ohľadom na súčasnú pandémiu Covid-19 vedci zdôraznili význam investovania času a peňazí do prevencie a sledovania infekčných patogénov. Pretože nakoniec by tieto vedomosti mohli zachrániť milióny životov.

Kvasinka Candida auris je život ohrozujúca pre ťažko chorých ľudí

"Kvasinky môžu spôsobiť otravu krvi, infekcie močových ciest a infekcie rán. Príznaky typické pre túto hubu ešte neboli zaznamenané," uviedol Oliver Kurzai z Národného referenčného centra pre invazívne fungálne infekcie v roku 2017. Patogén je možné identifikovať iba v laboratóriu. „Najdôležitejšie je rozpoznať hubu,“ uviedol Kurzai. Kvasinky, ktoré môžu byť odolné voči mnohým protiplesňovým látkam, môžu spôsobiť otravu krvi, infekcie močových ciest a infekcie rán. Huba ale nepredstavuje žiadnu hrozbu pre zdravých ľudí.