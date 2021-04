FOTO Nebezpečný tvor na strome vydesil obyvateľov sídliska: Keď zistili, čo to je, nechceli veriť

"Je to hnedé, už dva dni to čupí na strome oproti domu! Ľudia radšej neotvárajú okná, pretože sa boja, aby sa to k nim nedostalo," oznámila obyvateľka sídliska pracovníkom krakovského spolku starajúceho sa o zvieratá. "Príďte a odvezte si ho!" prosila zúfalo.

Na otázku, či by mohlo ísť o nejakého chorého dravca, žena tvrdila, že tvor sa viac podobá na leguána. "Pracovníci spolku sa najprv pozreli na kalendár, aby sa uistili, že nie je prvý apríl, a rýchlo vyrazili na miesto," infomovala rozhlasová stanica RMF 24. "Kde by sa vzal leguán na krakovskom sídlisku a v takej zime? Ale roky práce ma naučili, že ľudia sú schopní sa zbaviť akéhokoľvek zvieraťa, pokiaľ s ním majú problémy, alebo ich omrzí," pripustil ochranár.

Na mieste však s kolegami zistil, že tomuto stvoreniu nedokážu pomôcť. Tým záhadným, nehybne číhajúcim tvorom vo vetvách bolo totiž nakoniec pečivo. Spolok dúfa, že kuriózna príhoda neodradí ľudí od starostlivosti o zvieratá. Jeho pracovníci sa totiž už v minulosti museli nielen o opustené psy a mačky, ale dokonca aj o opustené rybky.