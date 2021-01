VIDEO Mladík zistil, že kozub sa dá otvoriť: To, čo za ním našiel, mu vyrazilo dych

NEW YORK - Ľudia nachádzajúci tajné miestnosti vo svojich domoch už nie sú žiadnou novinkou. Najnovšie ale vyráža dych video Chada Sancheza, ktorý náhodou objavil točité schodisko vedúce do miestnosti podobnej podzemnému žaláru. Niektorí z užívateľov miestnosť prirovnali ku skrýši sériového vraha.

Na internete sa takmer neustále objavujú príbehy o ľuďoch, ktorí objavili tajné miestnosti, o ktorých netušili. Na TikToku bolo najnovšie zverejnené video, ktoré odhaľuje, ako Chad za kozubom našiel niečo strašidelne fascinujúce.

Na záberoch je vidno, ako sa priblíži k drevenému kozubu a chytí jeden z ozdobných stĺpikov. Potočí ním a stena sa začne pomaly otvárať. Zrazu sa pred mladíkom objaví tmavé točité schodisko so strašidelnými lampiónmi podobnými fakliam. To vedie do podzemnej miestnosti plnej prachu.

Video bolo doposiaľ prehraté už takmer milionkrát. Viacerí užívatelia priznali, že by sa do miestnosti báli vstúpiť. Jedna osoba v komentári uviedla, že jej pripomína akúsi obetnú miestnosť. Ďalší poznamenali, že pravdepodobne sledujú príliš veľa filmov, pretože podľa nich miestnosť vyzerá ako skvelé miesto na skrýšu pre sériového vraha.