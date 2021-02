Čo sa deje v hlavách psychopatov a sociopatov? Porozprávali o tom sami!

LONDÝN - Verejnosť má tendenciu domnievať sa, že osoby so psychopatickými sklonmi musia byť nevyhnutne vrahovia a násilníci. Pod tento názor sa podpisuje najmä vplyv médií a literatúry, ktoré veľmi skresľujú obraz o týchto ľuďoch a o ich správaní. Realita je však iná a v skutočnosti nás obklopuje oveľa viac psychopatov, ako si myslíme. Žijú medzi nami a my o tom ani nevieme.

Podľa odhadu odborníkov spĺňa klinické kritériá pre psychopatiu približne jedna zo sto osôb. Násilné trestné činy a vraždy sú totiž iba zriedkavým prejavom tejto odchýlky a v skutočnosti prechádza veľké množstvo psychopatov a sociopatov životom bez toho, aby to ich okolie zaregistrovalo. Niektorým sa vďaka týmto psychickým predispozíciam v skutočnosti veľmi darí a významne sa posúvajú vo svojej kariére na vrcholové miesta. Táto téma nedávno zarezonovala aj na Reddite a množstvo diskutujúcich uviedlo, že podľa opisovaných prejavov psychopatie prezentovaných v médiách a literatúre, majú sklony k tejto odchýlke, ale nikdy by neboli schopní spáchať násilný trestný čin.

„Zdá sa, že moje názory ľudí všeobecne rozčúlia,“ napísal jeden z nich. „Dlho som si myslel, že ľudia, ktorí sa nad niečím rozplakali, sú prehnane teatrálni a zvláštni,“ vysvetľuje. „Keď však zomreli mne blízki ľudia a nič som necítil, začal som sa pýtať sám seba, či je to v poriadku.“

Dodáva, že média niekedy vykresľujú ľudí ako on ako niekoho, kto chodí po uliciach, vraždí a necíti pri tom ľútosť. „Nikdy som však necítil potrebu niekomu ublížiť. Možno zo zvedavosti, keď som bol mladší, aby som zistil, či sa budem cítiť zle. Ale toto je už za mnou a ja nemám potrebu skúšať niečo podobné.“

Zdroj: Getty Images

Ľudia si tiež psychopatiu spájajú s týraním domácich zvierat alebo tabuizovaním určitých tém. „Myslím si, že mám veľmi dobré názory na kontroverzné témy, ako potraty, náboženstvo a politika. Zdá sa však, že moje názory ľudí všeobecne rozladia.“

„Každú stratu vnímam ako úľavu,“ uviedol ďalší a dodal, že strata je ako zbaviť sa určitej záťaže. Aj podľa jeho slov média zveličujú túto odchýlku až do takej miery, že každý psychopat je vykreslený ako vrah. „Naozaj nie som vrah, hoci vražda je vždy podľa mňa na zozname možností, ako vyriešiť konkrétny problém. Ale aj psychopat vie, že ide o extrémne riešenie a tak je to aj so samovraždou. Problém je pre samovraha vyriešený, ale nepremýšľa nad následkami a bolesťou ostatných.“

Smútok je podľa názoru iného užívateľa dobrým testom pre každého. Ďalší sa zasa domnieva, že "interakcia s rodinou a priateľmi je imitácia toho, ako by vzťahy mali vyzerať, aby priniesli výsledky".

Ide o to vedieť, ktorú masku si nasadiť

Spoločnou témou medzi odpoveďami je názor, že pre psychopatov, ktorí sa sami identifikujú, je vyčerpávajúce napodobňovať sociálne interakcie a skrývať svoj stav.

Nie sme roboti, sme ľudia

„Väčšina mojich priateľov a rodiny vie o mojej odchýlke a osobne som zistil, že keď som im to povedal, zvládajú to lepšie,“ napísal ďalší užívateľ. „Existuje tendencia vyvracať tento mýtus, že každý v našom živote je iba hrou a my iba manipulujeme so všetkým. Dokážem byť mimoriadne manipulatívny, pretože nepociťujem emócie ako ostatní. Viem, aké je jednoduché nasmerovať niekoho tam, kam chcem. Neznamená to však, že to robím stále a v skutočnosti sa to snažím urobiť iba vtedy, keď je to potrebné. Nakoniec mi to môže pomôcť zabrániť tomu, aby som sa cítil pripútaný.“