FOTO Spoveď zúfalej lekárky: Maká bez dňa voľna, najviac sa bojí povianočnej vlny nákaz

KYJEV - Lekárka Viktorija Mahnyčová obchádza pacientov v Karpatoch na západe Ukrajiny na voze ťahanom koňom. Ukrajina doteraz zaznamenala viac ako 1,1 milióna pozitívnych prípadov a približne 20 000 úmrtí na COVID-19. Tridsaťročná zdravotníčka sa teraz obáva, že dlhé sviatky, počas ktorých Ukrajinci chodili do reštaurácií, navštevovali večierky a bohoslužby v zaplnených kostoloch, spôsobia prudký nárasť nových koronavírusových infekcií. A to ešte viac sťaží jej prácu.

Ukrajina od minulého piatka zaviedla plošnú karanténu v snahe zastaviť rast infekcií. Mnohí zdravotníci si však myslia, že tento krok pršiel príliš neskoro. Ulice tamojších miest počas Vianoc zaplavili sviatočne naladené davy a tisíce ľudí sa v krajine, hlásiacej sa prevažne k pravoslávnemu náboženstvu, minulý štvrtok nahrnuli do kostolov na vianočné bohoslužby bez toho, aby dodržali fyzické rozostupy alebo mali rúška. "Keby zaviedli plošnú karanténu pred sviatkami, malo by to pozitívny vplyv na počet infekcií koronavírusu. Uvidíme, čo nastane po Vianociach," povedala Mahnyčová, podľa ktorej sviatky významne prehĺbili kontakty medzi ľuďmi.

Zdroj: SITA/AP/Evgeniy Maloletka

V dedine Ilci stáli stovky farníkov bez rúšok v kostole, aby počas vianočnej omše mohli pobozkať ikony a kríž duchovného. Bohoslužby sa zúčastnila aj Viktorjja, ktorú ďalší veriaci prinútili sňať si rúško, aby im nepripomínala nákazu.

Nová ukrajinská karanténa uzavrela školy, zábavné podniky a servírovanie v reštauráciach do 25. januára. Niektoré regióny ale odmietli nariadenie rešpektovať. Starostovia Ternopilu a Čerkas s viac než 200-tisíc obyvateľmi vyhlásili, že ich mestá nebudú reštrikcie dodržiavať. Mahnyčová hovorí, že v súčasnosti navštevuje 2030 pacientov v troch dedinách, neuviedla však, koľkí z nich majú COVID-19."Niekedy cítim paniku, ale snažím sa zmobilizovať a mať dôvod zvíťaziť," vraví a zároveň kritizuje ukrajinské zdravotníctvo, ktoré je podfinancované a oslabené široko kritizovanými reformami. Jej manžel ju niekedy pacientmi vezie starým rodinným autom, inokedy ide na bicykli alebo na konskom povoze.

Pri ošetrovaní pacientov s koronavírusom nemáva na sebe všetky osobné ochranné a zdravotnícke pomôcky, pretože sa obáva, že by tým vystrašila miestnych. "Keď sme prišli prvýkrát oblečení v ochranných oblekoch, aby sme pacientovi urobili PCR test, susedia nás takmer zbili," spomína. Podobne ako iní lekári vkladá Viktorija nádeje do očkovania, ktoré by sa malo začať v marci. "Nemám už energiu. Moja rodina ma prakticky nevidí," posťažovala si s tým, že pracuje dňom i nocou bez možnosti odpočinku.