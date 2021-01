Sestrička Irena po KORONAVÍRUSE stratila pamäť: Podľa neurológa nejde o výnimočný prípad!

„Ťažko hľadám slová, aby som pomenovala veci, a nepamätám si mnohé spomienky. Už tri mesiace,“ povedala žena, ktorú citoval denník Blesk. Praktický lekár poslal ju k neurológovi. Ten okrem iného vylúčil, že by trpela Alzheimerovou chorobou.

Denník citoval slová Juraja Serafina. Tento neurológ uviedol, že strata pamäte medzi vyliečenými pacientmi je nie výnimkou, pretože v ordinácii ich má čoraz viac. „Okrem iného sa sťažujú na zabúdanie, čiastočnú stratu pamäte. Či je porucha nezvratná, dnes nikto nevie. Lekárom chýbajú skúsenosti,“ skonštatoval Serafin. Ďalší pacienti, ktorí prekonali covidovú infekciu, zas nemôžu spať, majú poruchy sústredenosti, trpia úzkosťami, depresiami či bolesťami chrbtice.

Sestrička Irena dúfa, že sa jej stav časom zlepší. „Mám zhoršený zrak. Dva mesiace trpím zápalom dutín, vrak mám poškodenú sliznicu. Mávam závraty, stavy totálnej vyčerpanosti, pískanie v ušiach, zimnicu, prekážajú mi svetlo a zvuky. Vypadávajú mi vlasy. Dokážem hovoriť maximálne tridsať minút, potom si musím ísť okamžite ľahnúť do tmy. Do práce by som nedošla,“ to sú podľa Blesku len skúsenosti ľudí, ktorí svoje ťažkosti opísali na internete.

Lekár Serafin ostáva pozitívny. Tvrdí totiž, že nervový systém má obrovskú schopnosť regenerácie, no chce to len čas.

Pacientom odporúča, aby okrem užívania liekov siahli aj po doplnkoch na zlepšenie mozgových funkcií, napríklad s obsahom ginkgo biloby.