VIDEO Nad Havajom sa objavil tajomný objekt: Ľudia sú vydesení, záhadu skúmajú experti

Podľa miestnych médií v utorok niekoľko svedkov volalo na americkú tiesňovú linku, aby nahlásili neidentifikovaný lietajúci objekt. Objavil sa na nočnej oblohe, potom spadol do oceánu. Fotografie a videá, ktoré sa dostali na internet, zobrazujú svietiaci modrý objekt pohybujúci sa po oblohe. Kým niekoľko ľudí špekulovalo o mimozemšťanoch a zostrelených lietadlách, iní sa snažili prísť s rozumnejšími vysvetleniami. Jeden užívateľ Twitteru sa domnieva, že v skutočnosti mohlo ísť o let šarkana.

Žena menom Moriah, ktorá objekt videla na vlastné oči, prezradila, že ju to vydesilo. "Zavolala som manželovi. Povedala som mu, aby sa pozrel hore, aby videl to, čo som videla ja. Všetci povedali, že to vidia." Neznámy objekt zaujal jej rodinu tak veľmi, že ho z auta neprestajne sledovali až do momentu, kedy zmizol v oceáne.

Táto nevysvetliteľná udalosť upútala pozornosť Federálneho úradu pre letectvo (FAA), ktoré sa zapojilo do vyšetrovania. Jeho pracovníci potvrdili, že dostali správy o UFO od polície, ktorá prijala niekoľko hovorov. Zároveň dodali, že v tom čase v oblasti nedošlo k žiadnym leteckým nehodám ani iným incidentom.