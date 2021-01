FOTO Ženu (40) nafukovalo, lekár si myslel, že má intoleranciu na lepok: Strašný nález v tele

Keď Dafina Malovská, pôvodom z Macedónska, v roku 2014 trpela nafukovaním, zašla za svojím všeobecným lekárom. Ten ju nevyšetril, no odkázal ju na gastroenterológa, ktorý ale nezistil žiadne zdravotné problémy. Odporučil jej preto jesť probiotický jogurt Activia, pretože sa domnieval, že žena trpí intoleranciou na lepok. No zdravotné ťažkosti neustupovali, Malovská navštívila lekára štyrikrát v priebehu štyroch mesiacov. Po vyšetrení u gynekológa sa nakoniec ukázalo, že netrpí žiadnou intoleranciou, ale rakovinou maternice v druhom štádiu. Testy ukázali, že na maternici mala polkilovú hrčku, pričom rakovina sa stihla rozšíriť až do vaječníkov.

Zdroj: Facebook/Dafina Malovska

"Strašne som sa bála, že umriem, až som vlastne nemala čas myslieť na deti, ktoré som nikdy nemala. Neskôr, keď som sa zotavovala, ma to zasiahlo," zdôverila sa Dafina. Údajne veľa plakala a obávala sa, že ju opustí jej snúbenec Ashton, pretože nemôže mať deti. Kvôli neskoro zistenej diagnóze totiž prišla o maternicu. S Ashtonom sa zasnúbila iba mesiac predtým, ako mu oznámila zdrvujúcu správu. "Mali sme sa tak dobre a mala som obavy, že už so mnou nebude chcieť byť. Hoci vždy túžil po deťoch, chcel byť viac so mnou."

Zdroj: Facebook/Dafina Malovska

Dnes je 40-ročná Dafina šťastná, že je nažive a môže šíriť svoj príbeh. Dokonca vedie kampaň za každoročné kontroly zdravotného stavu žien, aby sa príznaky zachytili čo najskôr. Chce tak predísť tomu, aby aj ostatné ženy prechádzali tým, čím musela prejsť ona. "Kvôli mojej zničujúcej skúsenosti s diagnostikovaním rakoviny maternice som si uvedomila, že zdravotná starostlivosť v tejto krajine vážne zlyháva," okomentovala situáciu vo Veľkej Británii. Podľa nej nie je v Británii obvyklé, aby ženy navštevovali špecializovaných doktorov, čo je obrovská škoda, pretože pravidelné kontroly by mnohým z nich zachránili život. Okrem kampane spustila aj online petíciu, v ktorej požaduje každoročné gynekologické kontroly vo viacerých štátoch Európskej únie.