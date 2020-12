FOTO Vedci objavili nový druh orchidey: Do svojho kvetináča si túto hrôzu určite nezasadíte

Rastlina s dohneda sfarbenými kvetmi veľkými 11 milimetrov dostala latinské pomenovanie Gastrodia agnicellus. Aj keď orchidey sú väčšinou preslávené krásou svojich kvetov, novo identifikovaný druh sami spolupracovníci Kráľovských botanických záhrad opísali ako "skôr škaredý". Rastlina nemá listy, nevykonáva fotosyntézu a závisí na hubách. Botanici ju klasifikovali ako ohrozenú, zároveň ale podotýkajú, že sa vyskytuje v malom množstve v národnom parku, takže má už určitú ochranu.

Vibrant, showy and beautiful - words often used to describe orchids. But perhaps not quite the right description for this newly named orchid species! Gastrodia agnicellus was identified in a forest in Madagascar.

https://t.co/IYUWG0FSyt pic.twitter.com/KIAUiO5cj1