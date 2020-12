FOTO zachytáva utrpenie pacienta s COVID-19: Strašný koniec, zlyhali mu všetky orgány

Súčasná pandémia si vyberá najkrutejšiu daň aj medzi mladšími pacientmi. Pred pár dňami k nim, bohužiaľ, pribudol 54-ročný Michael, ktorý bol pozitívne testovaný 10. novembra. Po niekoľkotýždňovom boji s covidom-19 na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici St. Paul zomrel. Rodina zverejnila jeho fotografiu z nemocničného lôžka, ktorá vznikla koncom novembra, keď sa jeho stav na krátky čas mierne zlepšil. Pohľad na zdanlivo silného muža, ktorý leží na bruchu a snaží sa v tejto polohe rozšíriť kapacitu svojich pľúc, je bolestný a dokazuje, že ochorenie COVID-19 nemožno podceňovať.

Powerful photos by @LeilaNavidi story by @StribJO



'No beds anywhere': Minnesota hospitals strained to limit by COVID-19 https://t.co/qbSeEFNjyC