Hektické Vianoce moderátora Juniora: Štedrú večeru s rodinou stihol len tak-tak!

BRATISLAVA/KOŠICE - Už dnes večer verejnoprávna STVR odvysiela veľkolepé finále pekárskej šou Pečie celé Slovensko. Finalistky budú piecť dobroty na silvestrovský stôl. A pri tejto príležitosti moderátor Milan Junior Zimnýkoval opísal svoje sviatky. Takto vyzerá ich štedrovečerná večera a... Raz ju stihol len tak-tak!
ŠOK vo FINÁLE Pečie celé Slovensko: TOTO tu ešte nebolo... Nechápali ani moderátori!
Už dnes večer sa diváci verejnoprávnej STVR dozvedia meno tej amatérskej pekárky, ktorá sa stane celkovou víťazkou 5. série šou Pečie celé Slovensko a odnesie si titul Majster pekár. Vo finále sa stretne trojica - Lenka, Janka a Viki - a budú piecť dobroty na silvestrovský stôl. V osobnej výzve pripravia kanapky, v technickej sa popasujú s receptom na ikonický rez Opera a v kreatívnej výzve predvedú torty so svetelnými a pyrotechnickými efektami.
Šou Pečie celé Slovensko zavalila KRITIKA: Ukrajinka vo finále... Nechutné, čo píšu diváci!
A pri tejto príležitosi priblížil ako blížiace sa sviatky vyzerajú v rodine Milana Juniora Zimnýkovala. O jedlo sa vraj celé Vianoce stará on. „Ja som doma varič pripravovač a prvý ochutnávač, kým to do posledného ťukesu ideme. U nás šalát je vec, ktorú robím extra - môžem povedať jednu vec, dávam do šalátu aj jablko. Nech je to trošku sladké a trošku šťavnaté. A mám tam viac takýchto vecí. Takže tak...“ prezradil Junior.
A odhalil, že dokonca on je ten, kto vymýšľa, čo sa bude počas vianočných sviatkov jesť. „A ja som hlavne ten, ktorý robí jedálniček na 1., 2., 3. sviatok vianočný, že čo sa bude... Nákupčí... A to nie preto, že ja sám, ja sám. Ale ja sa rád dostávam do pozície, že sa starám o svoje ženy. Či je to manželka, dcéra alebo dve babky, ktoré máme,“ priznal moderátor. Takto však vyzerajú tie ideálne Vianoce... No jeden rok stihol večeru s rodinou len tak-tak. Kvôli práci.
Čo sa dialo, sa dozviete z videa nižšie!
