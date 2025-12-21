Problémy s energopomocou: TIETO domácnosti nič nedostanú! Ministerka Saková nateraz nevidí riešenie

BRATISLAVA – Pri zvyšovaní cien potravín a energií prišla slovenská vláda s riešením, ktoré by aspoň sčasti pomohlo slovenským rodinám. Vysvitlo však, že tzv. energopomoc si môžu uplatniť aj niektorí poslanci NRSR, zatiaľ čo domácnosti v najmä odľahlých oblastiach nedostanú žiadny príspevok. Rezort hospodárstva SR vysvetľuje, prečo sa pomoc aspoň nateraz, netýka úplne všetkých.
Energopomoc má pomôcť Slovákom v ťažkom období šetrenia a vysokých cien za energie. Ministerstvo hospodárstva SR už skôr oznámilo, že finančná pomoc bude adresná. Vláda dokonca upravila spôsob výpočtu hodnoty energopoukážky. Tá ma zohľadňovať rozdiely nielen medzi objednanými a fakturovanými objemami tepla, ale aj medzi cenami zúčtovanými a reálne uplatňovanými a maximálnymi cenami podľa cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
Dodávateľ tepla mal totiž podľa zákona o adresnej energopomoci povinnosť oznámiť do 15. decembra koncovému odberateľovi tepla priemernú výšku jednozložkovej ceny tepla, ktorú bude uplatňovať v nasledujúcom kalendárnom roku. Po preverení oznámených údajov sa zistilo, že v niektorých prípadoch dodávateľ tepla oznámil uplatňovanie nižšej ceny tepla, ako je maximálna cena tepla podľa cenového rozhodnutia.
Kto energopomoc nedostane?
Okrem toho je tu ďalší problém. Mnoho domácností kúri na Slovensku tuhým palivom. V takýchto prípadoch sa ale aktuálne nastavená finančná pomoc nedá uplatniť. Len v budúcom roku pôjde domácnostiam na energopomoc zhruba 400 miliónov eur. Pokiaľ ale kúrite drevom alebo uhlím, bohužiaľ nič nedostanete.
Ministerka hospodárstva SR Denisa Saková priznáva, že pri domácnostiach, ktoré vykurujú tuhým palivom, ešte rezort nedokázal nájsť riešenie. "Žiaľ nemáte momentálne na základe čoho pomôcť. To neviete skontrolovať. Na základe čoho by sme to mali preplatiť, či na základe faktúry alebo že si niekto odfotí paletu? Netuším," uviedla ministerka pre TV Markíza.
V súčasnej dobe sa už ale začal zber údajov, ktoré pomôžu kompetentným odhaliť oblasti, v ktorých nemajú domácnosti zavedenú plynofikáciu a na kúrenie nepoužívajú ani elektrinu. "Aj takéto veci ako podpora uhlia a dreva, ak sa vláda rozhodne, tak viete už vypočítať, do ktorých oblastí, regiónov, do konkrétnych dedín to môže byť uplatnené a do ktorých nie," spresnila Saková.