Mutácia KORONAVÍRUSU vystrašila celý svet: Krajiny prijali prísne opatrenia

- Francúzsko od polnoci z nedele na pondelok pozastavilo na 48 hodín prepravu osôb a tovarov z Británie. Týka sa to aj vlakov spoločnosti Eurostar z Londýna do Paríža, Bruselu a Amsterdamu. Povolená bude iba preprava nákladu bez sprievodu. Úrad predsedu vlády Jeana Castexa uviedol, že 48-hodinové obdobie poskytne čas na koordináciu spoločnej reakcie EÚ. V dôsledku tohto kroku Paríža bol uzatvorený prístav v Doveri.

- Nemecko zastavilo civilné lety z Británie od polnoci z nedele na pondelok predbežne do 31. decembra, výnimku má preprava tovarov. Zdroj z prostredia vlády pre agentúru AFP uviedol, že Berlín pracuje na predĺžení tohto opatrenia do januára, keď sa skončí prechodné pobrexitové obdobie a na Britániu sa už nebudú vzťahovať pravidlá EÚ. Berlín obmedzil aj spojenie s Juhoafrickou republikou.



- Rakúsko pozastavilo lety z Británie do 1. januára. Pasažieri, ktorí sa už odtiaľ vrátili, musia ísť na desať dní do karantény, ktorú môžu opustiť po piatich dňoch v prípade negatívneho výsledku testu.



- Taliansko zakázalo lety z Veľkej Británie a vstup na svoje územie osobám, ktoré sa tam zdržiavali posledných 14 dní. Osoby, ktoré už do Talianska pricestovali, musia absolvovať test na prítomnosť koronavírusu. Taliansko má pacienta infikovaného novým kmeňom koronavírusu, ktorý sa šíri v Spojenom kráľovstve, uviedlo v nedeľu talianske ministerstvo zdravotníctva.



- Holandsko do 1. januára pozastavilo lety zo Spojeného kráľovstva a cestujúcim z trajektov zakázalo vylodenie.



- Írsko od polnoci z nedele na pondelok zakázalo lety prichádzajúce z Británie najmenej na 48 hodín. Cesty do Severného Írska nie sú obmedzené.



- Letecké a železničné spojenie Belgicka s Britániou je od polnoci z nedele pozastavené najmenej na 24 hodín.



- Letecká doprava z Fínska do Británie je od pondelňajšieho poludnia prerušená na dva týždne.

Zdroj: Getty Images



- Švédska vláda oznámi svoje rozhodnutie v pondelok.



- Švajčiarsko pozastavuje lety z Británie a Juhoafrickej republiky, kde bola zistená podobný vírusová mutácia, od polnoci z nedele na pondelok do odvolania.



- Pobaltské štáty Estónsko, Lotyšsko a Litva pozastavili všetky lety z Veľkej Británie. Litva zatiaľ odlety do Londýna ponechala. Lotyšsko od pondelka do konca roka prerušilo aj osobnú autobusovú a trajektovú dopravu do a z Británie.



- Bulharsko zrušilo lety do a z Británie do 31. januára. Vláda nariadila desaťdňovú karanténu pre každého, kto prichádza z Británie.



- Rumunsko zakázalo všetky lety do a z Veľkej Británie na dva týždne, počnúc pondelkovým popoludním.

- Chorvátsko dočasne pozastavilo osobnú leteckú dopravu zo Spojeného kráľovstva na 48 hodín.



- Turecko pozastavilo lety z Británie, Dánska, Holandska a Juhoafrickej republiky.



- Kanada od polnoci miestneho času zakázala všetky lety zo Spojeného kráľovstva na 72 hodín. Tí, ktorí už v nedeľu pricestovali z Británie, budú podrobení ďalším vyšetreniam.



- Iránske ministerstvo zdravotníctva nariadilo pozastavenie letov z Británie na dva týždne.

- Izrael nepovolí vstup na svoje územie cudzincom prichádzajúcim z Británie, Dánska a Juhoafrickej republiky. Izraelčania, ktorí sa vracajú z týchto krajín, pôjdu do karantény v hoteloch prevádzkovaných armádou.



- Spojené štáty zatiaľ k pozastaveniu letov z Británie nepristúpia, uviedol Brett Giroir z amerického ministra zdravotníctva.



- Priame lety z Británie dočasne zastavili aj Argentína, Kolumbia, Peru a Čile. Salvádor odmietne vstup každému, kto navštívil Britániu za posledných 30 dní.

Nový kmeň koronavírusu

Britský premiér Boris Johnson v rámci úsilia dostať pod kontrolu šírenie zrejme ešte nákazlivejšieho variantu koronavírusu v sobotu vyhlásil, že obyvatelia Londýna a juhovýchodnej časti Anglicka musia od nedele minimálne do 30. decembra "zostať doma". Johnsonova vláda už v pondelok oznámila, že nový rýchly nárast počtu nakazených môže súvisieť aj s novým variantom koronavírusu.

Podľa Johnsona je nový kmeň koronavírusu prenosnejší o približne 70 percent. Podľa odborníkov však nič nenasvedčuje tomu, že by nový variant vírusu spôsoboval väčšie zdravotné ťažkosti než predchádzajúce, alebo že by bol rezistentný na novovyvinuté vakcíny.