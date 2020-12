Brutálna FOTO zachytáva desivú realitu pandémie: Lúčenie s umierajúcimi cez iPady

Na sociálne siete sa dostala fotografia zachytávajúca iPady na stojanoch pripravené na prevoz k umierajúcim pacientom. Tieto zariadenia slúžia na to, aby sa aspoň takto mohli rozlúčiť so svojimi najbližšími, pretože tak kvôli pandémii nemôžu urobiť osobne. S touto formou poslednej rozlúčky má, bohužiaľ, skúsenosť mnoho ľudí.

These are iPad stations being prepared for virtual ICU end of life visits by a palliative care doc I know. Jesus. pic.twitter.com/lIgbg0FhaL