Zvláštne slová Karla Šípa o vzťahu s deťmi: Prečo nevídam staršieho syna?

PRAHA - Karel Šíp (80), legendárny moderátor najsledovanejšej talk show Všechnopárty, sa otvorene rozpovedal o vzťahu so svojimi synmi. Zatiaľ čo mladšieho Honzu stretáva pravidelne, staršieho Karla, ktorý žije v USA, ešte nikdy nenavštívil. Dôvod? Nie je to len strach z lietania.
Moderátor tiež priznal, že sa zatiaľ nedočkal žiadnych vnúčat. „Vnúčatá nemám, nemôžem si ich predsa robiť sám, to dá rozum,“ povedal s humorom pre časopis Téma. „Mám dvoch chlapcov. Mladšiemu Honzovi je takmer dvadsaťdva rokov, študuje hru na gitaru v Londýne, a ešte zo základnej školy tu má kapelu, ktorá drží pohromade mnoho rokov. Volajú sa Night Art Expo. Žije fakt hudbou. Na deti má ešte čas,“ prezradil Šíp o mladšom synovi, ktorého mamou je jeho súčasná o tridsať rokov mladšia manželka Iva Šípová. Staršieho Karla má z manželstva so speváčkou Marcelou Holanovou.
„Starší Karel zatiaľ deti nemá, ale v Amerike sa asi žije inak. Neviem. Je to jeho vec. Obom chlapcom to, čo robia, baví. A to je najdôležitejšie. Svoje životy nech si zariadia, ako chcú,“ dodal moderátor o prvorodenom synovi, ktorý sa usadil na Miami a živí sa podnikaním s nehnuteľnosťami. So starším synom sa ale na prekvapenie moderátor nestretáva. „Ešte som tam nebol – a nielen preto, že sa bojím lietať. Radšej si telefonujeme,“ povedal Šíp.
Marcela Holanová a Karel Šíp sa stretli v skupine Faraon a brali sa v roku 1978. Po troch rokoch sa im narodil syn Karel. Ich manželstvo bolo búrlivé a po 25 rokoch nasledoval ostrý rozvod, ktorý trval desať rokov a počas ktorého sa hádali o majetok. Speváčka nakoniec od Šípa vysúdila chalupu a milión korún navyše, hoci pôvodne požadovala osem miliónov.
K svojmu neskorému otcovstvu Šíp povedal: „Akonáhle som sa rozhodol pre vzťah s o tridsať rokov mladšou ženou, ktorá bola bezdetná, nemohol som jej len preto, že som starší a mám rád svoje pohodlie, dieťa odoprieť. Som šťastný, že Honzíka máme, a vek neriešim. Ak by človek takto uvažoval, nestalo by sa v živote nič...“ {{ poll.thanks }} {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
