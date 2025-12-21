Prevádzka vlakov v Čechách je obnovená, meškanie však ešte potrvá

PRAHA - Premávku vlakov v českej metropole Praha, ktorú výrazne obmedzila krádež káblov na trati v úseku Vršovice - Hlavná stanica, sa v nedeľu o 14.42 h podarilo plne obnoviť. Podľa Českých dráh (ČD) však stabilizácia premávky a eliminácia meškaní potrvá ešte niekoľko hodín, informovali server Novinky.cz a spravodajská televízia ČT 24.
Vlaky v tejto oblasti premávali len na jednej koľaji, navyše bez zabezpečovacieho zariadenia, a meškania dosahovali od 60 - 90 minút do 180 minút. Obmedzenie postihlo desiatky vlakov, lokálnych spojov i rýchlikov, pričom niektoré regionálne spoje museli ČD odrieknuť. Situácia ovplyvnila aj vlakové spoje na Slovensko. V Brne niektoré diaľkové medzinárodné spoje, napríklad do Budapešti alebo Viedne, meškali až tri hodiny.
Obmedzenie dopravy sa začalo o 05.20 h. Hovorca Správy železníc Martin Kavka spresnil, že zlodej ukradol približne 70 metrov káblov zabezpečovacieho zariadenia pri hlavnej stanici. Páchateľa krádeže krátko po čine zadržali zamestnanci Správy železníc a odovzdali ho Polícii ČR. Podľa rozsahu spôsobenej škody mu hrozí trest odňatia slobody do ôsmich rokov.