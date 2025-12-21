Digitálna transformácia musí slúžiť ľuďom: Nie prehlbovať nerovnosti, tvrdí Migaľ

NEW YORK/BRATISLAVA - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ vystúpil na pôde Organizácie Spojených národov v rámci podujatia Digital@UNGA, ktorá bola venovaná hodnoteniu 20 rokov fungovania Svetového summitu informačnej spoločnosti (WSIS+20). Vo svojom prejave minister upozornil, že technologický pokrok musí byť sprevádzaný dôrazom na inklúziu, dôveru a dostupnosť digitálnych príležitostí pre všetkých. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
„Digitálna transformácia nie je o technológiách, ale o ľuďoch. O tom, či dokážeme zabezpečiť, aby sa každý mohol zapojiť do digitálnej ekonomiky a spoločnosti – bez ohľadu na to, kde žije alebo aké má sociálno-ekonomické zázemie,“ uviedol Migaľ. Minister tiež zdôraznil, že digitálna transformácia dnes už nie je okrajovou témou, ale jadrom hospodárskeho, spoločenského a regionálneho rozvoja.
Migaľ zároveň poukázal na tri kľúčové otázky, ktorým sa medzinárodné spoločenstvo musí v duchu WSIS+20 venovať: prekonávanie digitálnej priepasti, zodpovedná správa umelej inteligencie a vízia digitálnej spoločnosti po roku 2035. Zdôraznil, že samotná infraštruktúra nestačí. Nevyhnutné sú podľa neho digitálne zručnosti, kybernetická bezpečnosť a dôvera občanov v digitálne služby. Slovensko sa podľa ministra aktívne hlási k multistakeholderovému modelu spolupráce, ktorý presadzuje Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU), vrátane iniciatívy Partner2Connect Digital Coalition, zameranej na rozvoj konektivity, digitálnych zručností a bezpečného prístupu k digitálnym službám.
Digitálna transformácia potrebuje pravidlá
Osobitnú pozornosť venoval slovenský štátnik aj globálnej iniciatíve AI for Good, ktorá prepája rozvoj umelej inteligencie s riešením globálnych výziev v oblasti zdravotníctva, klímy, bezpečnosti či poľnohospodárstva. Minister zdôraznil, že umelá inteligencia môže slúžiť verejnému záujmu len vtedy, ak je bezpečná, dôveryhodná a orientovaná na človeka. Účastníci summitu sa zhodli na tom, že digitálna transformácia musí byť inkluzívna, ľudsky orientovaná a založená na rešpektovaní ľudských práv. Prekonávanie digitálnej priepasti si podľa nich tiež vyžaduje kombináciu infraštruktúry, digitálnych zručností, bezpečnosti a dôvery. Zhodli sa tiež na tom, že pri nastavovaní pravidiel pre umelú inteligenciu, správu internetu a kybernetickú bezpečnosť je nevyhnutná globálna spolupráca.
Podľa účastníkov summitu OSN zostáva kľúčovou platformou pre dialóg medzi vládami, súkromným sektorom, akademickou obcou a občianskou spoločnosťou pri formovaní digitálnej budúcnosti. Podľa rezortu účasť ministra na podujatí WSIS+20 potvrdzuje ambíciu Slovenskej republiky byť aktívnym a konštruktívnym partnerom v globálnej diskusii o digitálnej budúcnosti, založenej na princípoch inklúzie, spolupráce a zodpovedného využívania technológií.