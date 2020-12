Profesor skúmal jednotlivé okresy, bombastické zistenie: DÔKAZ o tom, aký vplyv má nosenie rúšok

Za myšlienkou preukázania efektivity nosenia rúšok stojí profesor Biplav Srivastava z Univerzity v Južnej Karolíne. Vyvinul nástroj, vďaka ktorému je možné demonštrovať, aké efektívne je nosenie rúšok v rôznych amerických okresoch. Model využíva rôzne zdroje údajov na vytvorenie alternatívnych scenárov. Ak ide o okres, kde ľudia pravidelne nosia rúška, nástroj ukáže, koľkým prípadom nákazy či úmrtí sa obyvatelia vyhli. Ak ale ľudia v danom okrese ochranné pomôcky nenosia, nástroj vyhodnotí, koľkým prípadom a úmrtí sa dalo zabrániť.

"Denník New York Times uskutočnil v lete prieskum takmer vo všetkých okresoch USA a každému z nich pridelil skóre nosenia rúšok od 0 do 5, čo je jadrom modelu," vysvetlil Srivastava v článku zverejnenom v časopise The Conversation. Model je založený na matematickej technike nazývanej robustná syntetická kontrola, ktorá sa často používa pri výskume liekov, kedy existuje kontrolná a liečebná skupina. "Pozrime sa napríklad do okresu Wyandotte v Kansase. Má pomerne vysoké skóre pri nosení rúšok, asi 3,4. Keďžer model je navrhnutý tak, aby nám hovoril ‚čo ak?‘, scenár sa zameria na to, čo by sa stalo, ak by sa skóre nosenia rúšok znížilo na 3,0, čo je náš medzný limit pre nízky počet nosenia rúšok," pokračuje profesor. Celoštátny priemer sa pritom pohybuje na čísle 2,98. Dokonca je možné nastaviť aj presný dátum, keby bolo skóre nosenia rúšok na úrovni 3,0. Ak by sa povedzme nastavil na obdobie od 1. júna do 1. októbra, povedal by, že v okrese Wyandotte by sa v tomto období zvýšil počet prípadov o 101,5 percenta a počet úmrtí o 150.

"Čo ak?" scenár podľa Srivastavu vzniká na základe pozorovania okolitých okresov s podobnými demografickými údajmi a počtami prípadov. Nástroj sa následne snaží prísť s priemerom a vytvoriť syntetickú kontrolnú skupinu, ktorá je podobná skúmanému okresu, teda liečebnej skupine. Model napokon skúma, do akej miery sa tieto dve skupiny odlišujú. Má však zásadné obmedzenia. Ukázalo sa totiž, že v niektorých okresoch funguje lepšie než v iných. Vo všeobecnosti platí, že najlepšie funguje v okresoch, ktoré sú bližšie k priemeru. Okrem toho je veľkým obmedzením aj fakt, že údaje, s ktorými nástroj pracuje, pochádzajú z obdobia leta. Ako poznamenal profesor, situácia sa neustále mení, preto musia výskumníci zohľadniť túto skutočnosť. Napriek tomu ale existujú mnohé dôkazy o tom, že efektivita nosenia rúšok je skutočne citeľná. Čím skôr ľudia začnú nosiť rúška pravidelne, tým skôr dôjde k poklesu počtov nových prípadov i úmrtí v dôsledku COVID-19.