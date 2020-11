Z COVIDU vyliečený muž ochucuje jedlo čili, aby prerazil pach odlakovača: Trpí od jari

DUBLIN - Declan Cassidy z Dublinu doteraz zápasí s následkami ochorenia COVID-19, ktoré mu bolo diagnostikované ešte v marci. Ak chce pol roka po vyliečení ucítiť chuť jedla, musí si do neho pridávať čili papričky. Ír sa tak zaradil k mnohým pacientom trpiacim dlhodobými následkami tejto choroby, ktorých počet neustále narastá.

Pred pol rokom bol po návrate z Berlína Declan Cassidy pozitívne testovaný na nový koronavírus. Následky ochorenia COVID-19 ho však prenasledujú až doteraz. „Mal som priebeh ako väčšina nakazených. Bola to dýchavičnosť, únava a stratil som čuch a chuť,“ spomína si na marcové udalosti.

Z ochorenia sa síce vyliečil, stále však čaká na to, kedy sa mu znormalizuje funkcia zmyslových orgánov. „Všetko mi páchne ako odlakovač, dokonca aj cesnak,“ hovorí Ír šesť mesiacov po vyliečení a tvrdí, že jediná chuť, ktorú dokáže definovať, sú čili papričky Jalapeño. Dáva si ich preto do všetkého, aby prerazil odporný pach odlakovača a ucítil aspoň pikantnú chuť. „Ak sa chcem najesť, bez týchto papričiek to jednoducho nejde,“ hovorí a dodáva, že vždy keď varí, tak čaká, či už konečne niečo zacíti.

Zdroj: Getty Images

„Lekári mi povedali, že mám viac poškodený čuch ako chuť a je to naozaj hrozné a to vo viacerých ohľadoch. Minule som takmer omdlel, keď som umýval silným dezinfekčným prostriedkom. Vôbec som ho necítil, len mi zostalo zle. Občas sa mi tiež stane, že zabudnem na jedlo v rúre alebo na sporáku. Zistím to, až keď vidím v byte dym. Až teraz si uvedomujem, aký je čuch dôležitý pre bežné fungovanie a bezpečnosť.“

Ír tak patrí k pacientom, ktorí dlhodobo trpia následkami ochorenia COVID-19. Ich počet má narastajúcu tendenciu a okrem straty čuchu a chuti sa títo ľudia niekoľko mesiacov po vyliečení sťažujú aj na stavy úzkosti, extrémnu únavu a dýchavičnosť.