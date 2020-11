Muž sa pustil do pečenia: FOTO jeho koláča desí a zároveň baví internet

Výsledok pečenia nie vždy prinesie požadovaný efekt. Mladý neskúsený cukrár Terry bol však so svojím výkonom veľmi spokojný a s radosťou sa na facebooku v skupine Rate My Plate podelil s obrázkami svojho citrónového koláča so snehovou penou.

Zdroj: FB/Rate My Plate

Pohľad na zábery neforemného, polorozpadnutého a roztečeného koláča však vydesil viacerých užívateľov, ktorí nešetrili kritikou. „Myslel som si, že je to hermelín zapečený v chlebe. Ale mýlil som sa... Možno to naozaj chutí dobre,“ napísal jeden z nich. „Toto je čistá ohavnosť,“ uviedol ďalší. „Akú nočnú moru si mal, keď si toto stvoril? Keby bolo jedlo katastrofou, tak by vyzeralo takto,“ napísal iný. „Zatiaľ čo väčšina ľudí si odovzdáva rodinné recepty po celé generácie, tak Terryho rodina si asi odovzdáva ten istý koláč,“ vtipkuje na adresu rozpadnutého koláča ďalší.

Našli sa však aj chápaví užívatelia a tí uznali, že Terry si týmto receptom riadne "naložil", pretože zvládnuť prípravu citrónového koláča so snehovou penou patrí do náročnejšej kategórie pečenia. „Je pravda, že plnka mala byť hutnejšia, ale chuť je určite vynikajúca,“ okomentovala obrázok jedna žena. „Nabudúce viac šťastia,“ zaželala mu ďalšia.