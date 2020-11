Írsko od budúceho týždňa uvoľní opatrenia zavedené pre pandémiu KORONAVÍRUSU

Írsko ako jedna z prvých európskych krajín pred šiestimi týždňami opätovne zaviedlo prísne opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Vláda vtedy povolila nechať otvorené len nevyhnutné prevádzky, pričom puby a reštaurácie mohli ponúkať len jedlo so sebou, a to za prísnych hygienických opatrení. "Máme možnosť vychutnať si iné, no špeciálne Vianoce. Môžeme ich stráviť v kruhu našich blízkych a spomenúť si na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Spolu to zvládneme," uviedol Martin. Od piatka 18. decembra do 6. januára budú môcť ľudia cestovať medzi grófstvami a navštíviť svoje rodiny a priateľov. Naraz sa však môžu stretnúť najviac tri domácnosti, dodáva AFP.

V susednom Anglicku sa na budúci týždeň skončí mesačný lockdown, veľké časti krajiny však budú musieť naďalej podliehať najprísnejším pravidlám zavedeným pre pandémiu koronavírusu. Francúzsko začne opatrenia zmierňovať od 15. decembra a v Nemecku zostanú bary a reštaurácie pravdepodobne zatvorené až do januára. Írsko od začiatku pandémie celkovo zaznamenalo 71.699 osôb infikovaných koronavírusom, v súvislosti s ktorým krajina hlási 2043 úmrtí.