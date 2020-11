Máte chuť zahryznúť si do ľadovej kocky či do hliny? TOTO sa vám telo usiluje naznačiť

Ilustračné foto

Zdroj: thinkstock.com

BRATISLAVA - Chuť zahryznúť si do ľadovej kocky či do hliny môže byť prejavom nedostatku železa v ľudskom organizme. Upozorňuje na to svetová kampaň "Berte železo vážne" (Take Iron Seriously) s podtitulom "Načúvajte svojmu telu", ktorú si spoločnosť pripomína vo štvrtok. Slovensko sa do nej zapája po prvý raz.