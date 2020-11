VIDEO neskutočnej smoly: Vodič nezvládol parkovanie, takmer stotisícové porsche nabralo dve autá

Vodič auta Porsche Taycan v Manningtree v Essexe pravdepodobne nemal svoj deň. Bezpečnostná kamery zaznamenala, ako pri parkovaní vyletel z parkovacieho múrika. Elektromobil, ktorý je v predaji za viac ako 93 000 eur, môže zrýchliť až na takmer 100 kilometrov za hodinu za neuveriteľných 2,8 sekúnd.

Nemenovaný vodič podľa všetkého neúmyselne dupol na plyn. V tom čase parkoval auto pred domom známeho, ktorého chcel pravdepodobne navštíviť. Nanešťastie sa mu to ale nepodarilo a narazil do dvoch áut, pričom jeho porsche zostalo visieť na parkovacom múriku.

