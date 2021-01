Pripravte sa na zmeny: Petržalka zavádza nové pravidlá v parkovacom systéme

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

BRATISLAVA - Bratislavská Petržalka zavádza nové pravidlá v rámci miestneho parkovacieho systému. Vyplýva to z novely všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní, ktorá redukuje počet áut registrovaných do parkovacieho systému, ale taktiež pribudnú návštevnícke hodiny. So zmenami prichádza mestská časť po 15 mesiacov od zavedenia parkovacieho systému a pravidlá sa dotknú 1100 obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti.