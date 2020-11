VIDEO Na Kežmarskom hrade sa stali svedkami nevysvetliteľných udalostí: Toto tam zažil kastelán!

Kežmarský hrad je jediným úplne zachovaným hradom na Spiši. Prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1463. Postaviť ho dali bratia Imrich a Štefan Zápoľskí. Odvtedy sa vystriedalo viacero majiteľov, až hrad na začiatku 18. storočia odkúpilo mesto Kežmarok. Povráva sa, že v noci v ňom počuť ľudské kroky. Podľa legendy patria starej služobníčke, ktorá sa v hrade starala o kľúče a ukradla hradnému pánovi poklad. Keď to zistil, kľučiarku preklial, aby nemala pokoj ani po smrti. Jeho slová sa vraj splnili a ženin duch je stále v komnatách hradu.

Zdroj: SGH

Čo sa na hrade naozaj deje, sa koncom augusta rozhodli zistiť lovcovia duchov zo skupiny Slovak Ghost Hunters. "Ešte sme ani nestihli prísť na hrad, keď nám napísal kastelán, že sa z ničoho nič zapol alarm v miestnosti, ktorá je zamknutá a nikto do nej nechodí," opisuje začiatky vyšetrovania Matej. Po príchode na hrad sa tam išli hneď pozrieť, no nič nezaznamenali. Postupovali preto do ďalších miestností, až sa okolo polnoci dostali do kaplnky. A práve tam mali na prístroj kinect nahrať neznámu postavu. "Vyzerala, akokeby kľačala na lavici a modlila sa. Po chvíli zmizla," objasňuje Hanka.

Zdroj: Youtube/SGH

Tím následne pokračoval prehliadkou dalších izieb a znova zašiel aj do tej úplne prvej, v ktorej sa zapol alarm. Prístroje lovcov duchov tam údajne zaznamenali neznámy pohyb. "Všetci sme stáli mimo dosahu senzorov, takže sme to nemohli byť my. Vyzeralo to, akokeby sa s nami pokúšal niekto spojiť," hovorí Matej. Ďalším nevysvetliteľným momentom podľa neho bolo, keď spolu s kolegami stál pri pomníku, kde počas druhej svetovej vojny popravovali Židov. Na prístroje totiž nahrali hlas, ktorý akoby hovoril "chcem za dedkom". Tím po týchto zážitkoch ukončil vyšetrovanie okolo štvrtej ráno.