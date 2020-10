Vedci vyvrátili najznámejšiu teóriu o KORONAVÍRUSE: Ľudia, na toto sa nespoliehajte!

BOSTON - Zatiaľ čo predchádzajúce štúdie predpovedali, že koronavírus sa stane sezónnou záležitosťou ako chrípka, najnovší výskum naznačuje, že zrejme pôjde o celoročný problém. Dnes už neplatí ani teória o tom, že SARS-CoV-2 je v teplejšom období menej aktívny. Ľudia by preto mali po celý rok dodržiavať preventívne opatrenia a nepoľaviť v žiadnom ročnom období.

Respiračné vírusy sú často sezónne a niektoré, vrátane chrípky A a B, pričom zvyčajne sa najlepšie šíria v suchých a chladných podmienkach typických pre zimné obdobie. Nová štúdia publikovaná v časopise Nature však naznačuje, že k trvalému prenosu koronavírusu môže dochádzať aj v teplom a vlhkom období. Túto domnienku vyslovil Mauricio Santillana, odborný asistent na katedre epidemiológie Školy verejného zdravia na Harvardskej univerzite. Poukázal pritom na nedávny výskum, podľa ktorého vyššie teploty mohli viesť k vyššiemu prenosu COVID-19 v 122 mestách v Číne. Záver tak potvrdzuje absenciu dôkazov podporujúcich hypotézu, že počet prípadov klesá so zvyšujúcou sa teplotou prostredia.

Santillana však tvrdí, že to "nevyvracia možnosť, že teplota a vlhkosť môžu hrať modulačnú úlohu pri prenose COVID-19, ako to býva pri chrípke". Vysvetľuje, že na začiatku pandémie ľudia na SARS-CoV-2 reagovali mimoriadne citlivo, a preto bol prenos rýchly a rapídny. To sťažuje identifikáciu vplyvu faktorov prostredia, napríklad počasia, na rýchlosť prenosu. "S pribúdajúcim počtom ľudí infikovaných, a dúfajme, že aj imúnnych voči COVID-19, môžeme vidieť výraznejší vplyv teploty a vlhkosti na prenos," uvádza.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Doktor Iahn Gonsenhauser, hlavný referent kvality a bezpečnosti pacientov na Štátnej univerzite v Ohiu nie je prekvapený najnovšími poznatkami. "Aj keď sa špekuluje o tom, že COVID-19 bude sezónny, existuje len málo podporných dôkazov. Napokon je ešte príliš skoro na to, aby sme robili akékoľvek platné závery týkajúce sa sezónnosti COVID-19," vyhlásil. Vírus síce pomaly mutuje, no Gonsenhauser varuje, že neexistuje dostatok dôkazov, ktoré by potvrdili jeho slabnúci účinok. Vedci dokonca majú neoficiálne dôkazy o tom, že vírus bol pri reinfekcii závažnejší. Keďže sa ale väčšia časť populácie buď nakazila vírusom, alebo je voči infekcii imúnna, experti evidujú zníženie závažnosti jednotlivých prípadov.

Santillana dodal, že lekári sa zlepšili v liečbe infikovaných pacientov, a preto v budúcnosti môže na toto ochorenie zomrieť menej ľudí. Podľa Gonsenhausera je v každom prípade ťažké odpovedať na otázku, čo sa stane, ak sa ukáže, že COVID-19 nie je sezónnou, ale celoročnou záležitosťou. "V tomto okamihu je vírus stále nový a väčšina ľudí mu nikdy nebola vystavená," poznamenal. Ľudia by preto aj naďalej mali dbať na nosenie rúšok, dodržiavanie sociálneho dištancu a správnu hygienu.