Bombový útok v nočnom klube v Peru zranil 33 ľudí, vrátane maloletých

LIMA - Bombový útok v nočnom klube na severozápade Peru zranil 33 ľudí, vrátane niekoľkých maloletých, píše agentúra AP s odvolaním sa na dnešné oznámenie úradov. Kto je za výbuch zodpovedný, nie je v tejto chvíli jasné.
K explózii na diskotéke Dali v meste Trujillo na pobreží juhoamerickej krajiny došlo pred svitaním, uviedla vo vyhlásení záchranná služba. Spomínaná oblasť sa podľa agentúry AP v poslednom čase potýka so zvýšenou kriminalitou, vrátane násilných trestných činov.
Najmenej päť zranených je vo vážnom stave a časť z nich musela podstúpiť amputácie, uviedol predstaviteľ miestnych zdravotníckych úradov Gerardo Florián Gómez. Medzi zranenými sú podľa Goméza traja maloletí, jeden vo veku 16 a dvaja vo veku 17 rokov.