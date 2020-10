KORONAVÍRUS Prognóza uznávanej virologičky desí: Takto dlho budeme musieť nosiť rúška

MADRID - Veľká časť sveta bude pravdepodobne nosiť rúška ešte niekoľko rokov, varuje významná španielska virologička. Okrem toho by ochranné pomôcky mali byť každodennou realitou aj po aplikácii vakcíny. Práve tie totiž podľa nej dokážu človeka ochrániť podstatne viac než samotná vakcína.

"O pár rokov to prekonáme, ale nemôžeme čakať, že to bude stometrový beh. Bude to maratón," uviedla virologička a šéfka Španielskej rady pre národný výskum (CSIC) Margarita del Valová. Španielsko je momentálne z hľadiska pandémie opäť najviac postihnutou krajinou v Európe. Minulý piatok prijalo ďalšie opatrenia v nádeji, že spomalí šírenie nákazy. Je tam potrebné mať nasadené rúško v exteriéri aj v interiéri a počet ľudí v baroch a reštauráciách je prísne limitovaný. Napriek tomu tam počet pozitívnych prípadov prudko stúpa.

Zdroj: TASR/AP/Emilio Morenatti

Na rúška si pravdepodobne budeme musieť zvyknúť, pretože vakcína ešte explicitne neznamená záchranu. Tento postoj zastáva aj americký špecialista na infekčné choroby Anthony Fauci. Počas minulotýždňovej online konferencie s guvernérom New Jersey Philom Murphym uviedol, že aj keď bude zaočkovaných 75 alebo 80 percent Američanov, "nemožno vylúčiť potrebu byť obozretný a opatrný pri našich opatreniach v oblasti verejného zdravia".

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Počas leta sa však nielen Američania a Španieli oddali relaxu a teplému počasiu, kedy sa príliš nebránili spoločenských akciám s väčším počtom účastníkov. "Myslím si, že keď ľudia jedli a pili vonku, tak dodržali jedno opatrenie, ale zabudli na druhé opatrenie. Buď na dodržanie vzdialenosti, alebo na rúška," skonštatovala del Valová. Podľa nej je nosenie rúška pri prevencii účinnejšie než vakcína, pretože práve rúško dokáže človeka ochrániť až na 70 percent. Pokiaľ sa však dáte zaočkovať a nedostanete imunitnú reakciu, táto vakcína vás neochráni, odkázala virologička.