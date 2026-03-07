Bizarná skrýša hľadaného zločinca: Policajti zostali v nemom úžase, kde ho objavili po 16 rokoch!

RADOM - Šestnásť rokov úspešne unikal pred zákonom, no jeho „kariéra“ utečenca sa skončila vďaka nečakanej policajnej razii. V poľskom Radome narazili kriminalisti na 65-ročného muža, ktorého „skrýša“ by zahanbila aj hollywoodskych scenáristov. Hľadaný podvodník sa totiž celé roky úspešne maskoval v špeciálne upravenom priestore priamo medzi dverami.
Radomskí kriminalisti uzavreli prípad, ktorý trval viac než dekádu. 65-ročný muž bol v hľadáčiku polície na základe dvoch zatykačov vydaných prokuratúrou. Čelil obvineniam z podvodov a rozsiahlych škôd v obchodnom styku. Muž bol majstrom v „zmiznutí“ z verejného života a dlhých 16 rokov sa mu darilo efektívne vyhýbať nástupu do väzenia.
Spravodlivosť si ho našla
Počas štvrtkovej razie (5. marca) v Radome policajti dôkladne prehľadávali vytipované priestory. Hoci miesto pôsobilo na prvý pohľad prázdne, kriminalisti vďaka svojej precíznosti objavili niečo, čo ich vyrazilo dych. Muž sa totiž ukrýval v špeciálne vybudovanej „skrýši“, ktorá bola umne zamaskovaná v priestore medzi dverami.
Napriek snahe o maskovanie a dlhým rokom na slobode, 65-ročný Poliak nakoniec skončil za mrežami. Polícia ho okamžite eskortovala do väzenia, kde si konečne odpyká svoj zaslúžený trest za činy, ktorých sa dopustil ešte pred rokom 2010.