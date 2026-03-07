Izraelské útoky v Libanone podľa Bejrútu zabili 294 ľudí a 1023 zranili

BEJRÚT - Izraelské útoky v Libanone si doteraz podľa miestneho ministerstva zdravotníctva vyžiadali životy 294 ľudí a ďalších 1023 osôb utrpelo zranenia, píše spravodajský web BBC s tým, že údaj nemohol v bojových podmienkach nezávisle overiť. Libanon je od pondelka terčom intenzívneho izraelského bombardovania, ktorého cieľom je Iránom podporované militantné hnutie Hizballáh. Libanonské ministerstvo sociálnych vecí dnes podľa agentúry AFP uviedlo, že izraelské útoky tento týždeň vyhnali z domovov 454.000 ľudí.
Hizballáh v noci na pondelok zaútočil na Izrael, keď predtým vyjadril solidaritu s Teheránom, ktorý od soboty minulého týždňa čelí americkým a izraelským úderom. Libanonská vláda už v pondelok rozhodnutie Hizballáhu zaútočiť na Izrael odsúdila. Na Izrael balistickými strelami útočí tiež Irán, ktorý Američania a Izraelčania obviňujú zo snahy získať jadrovú zbraň.
Izrael na ostreľovanie zo strany Hizballáhu odpovedal rozsiahlymi odvetnými vzdušnými údermi v rôznych častiach Libanonu. Izraelská armáda zároveň v južnom Libanone obsadila ďalšie územia, ktoré označuje za strategické pre ochranu pred útokmi Hizballáhu.