KORONAVÍRUS Čaká nás plošné testovanie? Vláda má v pláne nákup veľkého množstva materiálu

Túto informáciu priniesol portál Aktuality.sk. Vláda očividne vidí veľký prínos vo väčšom testovaní, ktoré chce zrejme premeniť na masové a nakúpiť by chcela až 10 miliónov antigénových rýchlotestov.

Nebude to lacné

To, že ide o veľký nákup potvrdzuje aj suma, za ktorú by sa tieto testy mali podľa Aktualít nakúpiť. Ide o cenu 43 miliónov eur. V súčasnosti na tieto informácie ešte nereagovalo ani ministerstvo financií. Už teraz je však evidentné, že takýto veľký nákup by sa nezaobišiel bez nákladného lietadla, ktoré by náklad dopravilo na naše územie. Väčšiu časť objednávky, ktorú zadalo ministerstvo zdravotníctva, by mala prísť na Slovensko na budúci týždeň.

Kontrola nákupu

Ako to už v prípade týchto pomôcok býva, aj v tomto prípade chce na nákup dohliadnuť Správa štátnych hmotných rezerv. Tá rovnako ohľadom otázok v prípade tohto nákupu zatiaľ mlčí.

Plošné testovanie si už vyskúšalo napríklad aj čínske mesto Wu-chan, kde sa ochorenie podarilo identifikovať prvýkrát. Testom malo podľa všetkého prejsť až 10 miliónov z celkovej 11 miliónovej populácie mesta. Testovanie plošného charakteru už včera avizovalo Česko, kde je situácia vážna.