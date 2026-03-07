AKTUÁLNE Tragédia pri obci Cerová: Po zrážke auta a trojkolky zomrel 84-ročný muž

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Getty Images)
CEROVÁ - Policajti aktuálne zasahujú pri dopravnej nehode pri obci Cerová v okrese Senica. Podľa prvotných informácií sa na ceste II/501 čelne zrazilo auto a elektrická trojkolka. Pri zrážke prišiel o život 84-ročný muž, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
Podľa vyjadrenia polície vodič osobného auta Škoda Octavia obiehal vozidlo Mercedes, pričom sa čelne zrazil s elektrickou trojkolokou jazdiacou v protismere. Pri zrážke utrpel starší muž zranenia, ktorým na mieste podľahol. Presné príčiny a okolnosti tragickej dopravnej nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania polície.