Konečne! Zaľúbenci Eva Mendes a Ryan Gosling na jednom pódiu po viac ako 10 rokoch! Čo sa deje?

LOS ANGELES - Hollywood takýto moment nevidel celé roky. Herecký pár Eva Mendes a Ryan Gosling sa totiž na verejnom pódiu objavil spolu prvýkrát po viac než desiatich rokoch. Títo dvaja totiž patria medzi najtajnostkárskejšie páry Hollywoodu. A práve preto ich spoločné vystúpenie vyvolalo totálny rozruch.
Ich príbeh sa začal v roku 2011 počas natáčania filmu The Place Beyond the Pines. Chemia medzi nimi bola vraj okamžitá. Krátko po skončení natáčania sa začali objavovať správy, že spolu randia a odvtedy sú prakticky nepretržite spolu už viac než 15 rokov.
Majú spolu dve dcéry, obaja však veľmi striktne chránia ich súkromie a deti sa na verejnosti objavujú len výnimočne. V časoch sociálnych sietí je ich prístup takmer nevídaný. Eva Mendes už pred rokmi vysvetlila, že po narodení detí sa rozhodla stiahnuť z Hollywoodu a sústrediť sa na rodinu. Chodí len na minimum verejných akcií, takmer nevystupuje na červených kobercoch a spoločné fotografie s Goslingom sú extrémne zriedkavé.
Ryan Gosling medzitým pokračoval v kariére a objavil sa v úspešných filmoch ako napríklad La La Land či Barbie. Aj keď ich spolu takmer nevidieť, obaja opakovane hovoria o tom, ako veľmi sa navzájom podporujú. Ryan Gosling počas viacerých ďakovných prejavov zdôraznil, že práve Eva vytvára stabilné rodinné zázemie a umožňuje mu naplno sa venovať práci. Eva Mendes naopak často na sociálnych sieťach chváli jeho talent a úspechy, hoci spoločné fotografie takmer nikdy nezverejňuje.
Keď sa teda Eva Mendes a Ryan Gosling objavili spolu na jednom pódiu, mnohí fanúšikovia tomu najprv ani nechceli veriť. Po rokoch, keď sa vyhýbali reflektorom ako moru, sa totiž ukázalo, že ich vzťah je stále pevný, len jednoducho funguje mimo hollywoodskeho cirkusu. Alebo sa to chystajú zmeniť? Na to si musíme počkať...