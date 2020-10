FOTO Muž (†44) dlhé roky hromadil doma predmety: Po jeho smrti u neho našli hotový poklad

Dnes už zosnulý majiteľ domu sa počas posledného roku svojho života musel presťahovať do penziónu, pretože v dome nemal miesto. Celý ho totiž zapratal nepotrebnými vecami, dokopy ich bolo podľa odhadov až 60-tisíc. Našli sa však medzi nimi aj veľmi hodnotné veci súvisiace napríklad s kapelou Beatles, podpísané fotografie a listy o prezidentovi Johnovi F. Kennedym, Winstonovi Churchillovi, Gándhím a Elvisovi Presleym. Ďalej sa tu nachádza viac ako 6000 historických komiksov, 4000 vzácnych kníh, 3000 historických chemických súprav, úplne nové fotoaparáty a objektívy a dvanásť gitár značky Rickenbacker zo 60. a 70. rokov. K dispozícii je aj zbierka pamätných predmetov z ruského a amerického vesmírneho výskumu, ktorá obsahuje diapozitívy a fotografie, ako aj filmové kotúče, rádiové zariadenia, modely Airfix a veľa šperkov.

Britský zberateľ, ktorý náhle zomrel začiatkom tohto roka vo veku 44 rokov, bol slobodný. Živil sa ako počítačový programátor. Predpokladá sa, že so zbieraním predmetov začal pred približne osemnástimi rokmi s úmyslom ich jedného dňa predať, aby si potom mohol užívať na dôchodku. Susedia uviedli, že poštár na dodávke plnej balíkov zastavoval pred mužovým domom aspoň raz za týždeň.

Dražitelia sa o jeho vzácnej zbierke dozvedeli od brata zosnulého, ktorý vôbec netušil o jej rozsahu. Na kompletné vyprázdnenie domu bolo potrebných osem mužov, ktorí vďaka trom dodávkam v priebehu šiestich týždňov vyniesli von všetky predmety. Zbierka poputuje na akciu, ktorá sa uskutoční od 22. do 25. októbra. Jej celková hodnota by podľa odborníkov mohla dosiahnuť Celková hodnota týchto predmetov by mohla dosiahnuť až štyri milióny libier (cca 4,4 milióna eur). "Táto zbierka je neuveriteľná. Brat nebohého bol rovnako šokovaný ako ja. Dom i garáž boli doslova prepchaté predmetmi. Nekupoval však žiadne braky, veľa z nich je špičkovej kvality," uviedol Terry Woodcock zo spoločnosti Unique Auctions, ktorý má na starosti predaj zbierky.