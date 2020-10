Táto kalkulačka prezradí, koľko vám ešte chýba do penzie: Známy je aj PREHĽAD výšky 13. dôchodkov

BRATISLAVA - To, čo v parlamente už počas predvolebného obdobia tak intenzívne rezonovalo, bola dôchodková reforma v rámci stropov. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v týchto dňoch prichádza s tzv. novinkou, pomocou ktorej si môžete vyrátať už teraz predbežný odchod do dôchodku. Penzistov taktiež v týchto dňoch určite zaujíma, koľko dostanú v prípade 13. dôchodkov na konci roka.

Je to tzv. dôchodková kalkulačka, ktorá podľa dátumu narodenia dokáže podľa platnej legislatívy vyrátať, koľko pracujúcemu človeku ešte chýba k dosiahnutiu obdobia, kedy môže odísť do penzie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zámerom ministerstva práce pod velením Milana Krajniaka zo Sme rodina je systém stabilizovať. "Ustanovením základných princípov priebežne financovaného dôchodkového systému, systému starobného dôchodkového sporenia a dobrovoľného sporenia na dôchodok na úrovni ústavného zákona sa vytvorí základný rámec pre širšie štrukturálne reformy, ktoré budú predpokladom pre zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému v strednodobom a dlhodobom horizonte," konštatuje ministerstvo s tým že podľa ministra Krajniaka, by tento individuálny strop mal nahradiť súčasne platnú hranicu, ktorá je rovnaká pre všetkých - a to 64 rokov.

"Po odpracovaní určitého počtu rokov, zatiaľ to vychádza podľa tých prepočtov 40, by mal každý nárok na odchod do dôchodku. Kto chce pracovať ďalej, môže pracovať ďalej," hovorí minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

NBS chce nové princípy pri dôchodkoch

Národná banka Slovenska (NBS) navrhuje ukotviť do ústavného zákona o dôchodkovom systéme 12 princípov. Zákon by mal napríklad myslieť na demografický vývoj, ochranu dôchodkov pred infláciou, zaviesť by sa mal aj automatický korekčný mechanizmus, ak legislatívne úpravy v dôchodkoch posunú udržateľnosť systému do vysokého rizika.

"Ak chceme hovoriť o udržateľnosti verejných financií, absolútnou ich súčasťou je dôchodkový systém. Stabilný, široko akceptovaný a dlhodobo udržateľný dôchodkový systém je nevyhnutný pre dlhodobú udržateľnosť a je základným kameňom každej modernej spoločnosti," uviedol v utorok na tlačovej konferencii guvernér NBS Peter Kažimír. NBS preto podľa jeho slov prichádza s 12 princípmi, ktoré by mal pripravovaný ústavný zákon obsahovať. "Princípov by mohlo byť oveľa viac, ale téma je komplikovaná, zhodli sme sa na 12 princípoch a aj to naznačuje, aká je téma o dôchodkoch zložitá," podotkol Kažimír. NBS chce týmto spôsobom prispieť do diskusie o zmenách.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Ústavný zákon by mal podľa NBS reagovať na demografický vývoj. "Vek odchodu do dôchodku by mal byť automaticky naviazaný na očakávanú dĺžku života v starobe," priblížil viceguvernér NBS Ľudovít Ódor. NBS navrhuje aj zavedenie automatického korekčného mechanizmu, ak legislatívne zmeny v dôchodkoch posunú udržateľnosť systému do vysokého rizika. Vtedy by sa mali automaticky aktivovať.

Na udržanie kúpnej sily by mali byť priznané dôchodky z priebežného systému valorizované aspoň o rast životných nákladov seniorov. Vyššia indexácia by mala byť umožnená len ak celkové riziká pre verejné financie nie sú vysoké. Aj v takomto prípade by však malo ísť o úpravu maximálne o nárast priemernej mzdy v ekonomike.

V slovenskom dôchodkovom systéme by mal mať podľa NBS druhý pilier nezanedbateľné miesto. Mala by byť stanovená minimálna relatívna sila voči prvému pilieru. Podľa Ódora by sa tak minimalizoval "akýsi legislatívny pingpong".

Namiesto vianočného príspevku 13. dôchodok

Všetci dôchodcovia dostanú v tomto roku namiesto dovtedy zaužívaného vianočného príspevku 13. dôchodok. Od júla už poznáme čísla zo zverejnenej tabuľky. Najviac by mali dostávať až po 300 eur. To sa týka tých, ktorí majú dôchodkové dávky najnižšie, pričom priamo úmerne sa s vyššým dôchodkom ten 13. zníži. Najmenšia hodnota je 50 eur.

„Zákon o 13. dôchodku je pripravený takým spôsobom, že dáva dôchodcom viac ako dvojnásobok toho, na čo boli kedykoľvek zvyknutí k štandardnému dôchodku dostať,“ povedal ešte v lete minister Krajniak.

Dôchodcovia v minulosti dostávali vianočný príspevok koncom roka, bývalá vláda však schválila 13. dôchodok, ktorý ho mal už v tomto roku nahradiť. Výška 13. dôchodku mala byť pre jednotlivých poberateľov vo výške súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov.

Opozícia návrh kritizuje už dlhšie

„Namiesto toho, aby pomáhali tým najslabším, predovšetkým lejú peniaze do bánk, lejú peniaze najbohatším a tí, ktorí sú najchudobnejší, majú menej a menej,“ myslí si predseda Smeru-SD Robert Fico. Dôchodcov podľa neho súčasná vláda "okradne" o 280 miliónov eur, pretože na 13. dôchodky boli celkovo plánované výdavky v sume 580 miliónov eur. „Prakticky idú zákonom zrušiť 13. dôchodok a vracajú sa k inštitútu vianočného príspevku, ktorý sme zaviedli my, s tým, že ho chcú pretransformovať na nejaké smiešne sumy,“ komentoval.