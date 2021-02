Realitný agent predáva najužší dom v Londýne: VIDEO Dali by ste za toto čudo 1,1 milióna?

Cenu domu vysvetľuje David Myers z realitnej agentúry skutočnosťou, že dom postavený na prelome 19. a 20. storočia predstavuje "jedinečnú súčasť" histórie Londýna.

Zvláštny dom s modrou fasádou vo štvrti Shepherd 's Bush pôvodne slúžil ako viktoriánsky obchod s klobúkmi aj so skladmi pre tovar a obytnými miestnosťami v horných poschodiach. Ako narážku na minulosť si dom ponechal výklad s lampou v tvare klobúčika.

Od jedného rohu domu k druhému sa rozmery izieb veľmi líšia. Kuchyňa na medziposchodí je najužším miestom domu, ale otvára sa do takmer dvakrát tak veľkej jedálne. Za ňou sa francúzske dvere otvárajú do 2,5 m širokej záhrady. Prízemie, kde sa starý obchod zmenil na vchod, a prvé poschodie sú podobnej veľkosti. Na prvom poschodí je okrem spálne a pracovne terasa s úchvatným výhľadom na strechy a komíny západného Londýna. Na druhom poschodí sa nachádza kúpeľňa so sprchovacím kútom a na treťom je hlavná spálňa, do ktorej sa kvôli úspore miesta vstupuje poklopom v podlahe.

Podľa Myersa je dom určený "mladému páru alebo slobodnej osobe", ktorá "uvidí krásu taká, aká je, a chopí sa jej". Vďaka svojim "jedinečným" vlastnostiam a eklektickému interiéru by dom mohol podľa neho osloviť "umeleckych" alebo "bohémskych" kupcov.

Zdroj: profimedia.sk

"V Londýne nie je žiadny iný dom so šírkou 1,7 metra. Sú síce ďalšie päťpodlažné domy, ale žiadny z nich nemá takú individualitu," hovorí Myers.

Cena domu sa zdá premrštená v porovnaní s 256-tisíc librami (cca 291-tisíc eurami), koľko stojí priemerný dom vo Veľkej Británii, ale pre londýnsky trh je príznačná.

"Je to drahšie, pretože tu máte všetko, čo potrebujete. Zo Shepherd 's Bush môžete byť v samom srdci metropoly za 10 až 15 minút," vysvetľuje realitný agent.

Ak si nájde kupca za inzerovanú cenu, hodnota domu sa od roku 2006, kedy bol predaný za 488 500 libier, zdvojnásobí. David Myers si myslí, že si kvôli svojmu neobvyklému usporiadaniu zaslúži aj viac.

"V mnohých štvrtiach Londýna ľudia berú cenu za meter štvorcový ako meradlo pre stanovenie hodnoty. Ale nie vždy to tak funguje. Keď máte niečo také zvláštne, cena to musí odrážať," vysvetľuje.

Pandémie spôsobila, že mnoho ľudí, najmä rodín, opustilo Londýn, a to by mohlo zabrzdiť predaj domu. Ubudlo kupcov, a to aj pre tak jedinečnú a zvláštne nehnuteľnosť. Ale nie je nič, čo by londýnskeho agenta odradilo: "Je to šik, je to krásne, a preto sa tento dom predá!"